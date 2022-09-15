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Союзные силы освободили Майорск в ДНР
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Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», – говорится в сообщении штаба в Telegram.
Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Линия фронта подошла близко к границам ЛНР
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Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1».
«Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС.
Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».
В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
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Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.
«Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.
По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».
В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине
Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей».
Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС.
Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе.
Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих.
Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она.
Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.
«Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР на артемовском направлении
Силы Донецкой народной республики (ДНР) добились определенного успеха в продвижении на артемовском направлении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Это артемовское направление, для нас оно является достаточно важным, и сейчас, вслед за Кодемой, наши подразделения также достигли [на нем] определенного успеха», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин отметил, что в ДНР видят активизацию вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении, но ситуация остается контролируемой. «На отдельных участках [союзные силы] продвигаются вперед», – добавил он.
Ранее в Минобороны заявили, что в результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема.
Посол ЛНР: Ситуация в республике стабильная, но тревожная
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«Активные боевые действия ведутся всего в нескольких десятках километров от границы с ЛНР. Люди чувствуют обеспокоенность. Усложняют ситуацию и ночные прилеты по жилому сектору в Брянке и Стаханове», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«У нас ситуация стабильная, но тревожная. Минувшей ночью были обстреляны города Брянка и Стаханов. Сейчас наши специалисты оценивают последствия ударов. Но уже известно, что целью ВСУ были именно эти объекты, поскольку ничего даже мало-мальски похожего на военную инфраструктуру там нет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Безусловно, на фоне этого у людей растет беспокойство. В первую очередь оно связано с ситуацией в районах Купянска и Изюма. Дело в том, что эти территории расположены всего в нескольких десятках километров от границы ЛНР. Мы постоянно слышим обстрелы, грохочет артиллерия. Это не добавляет спокойствия населению», – отмечает дипломат.
Собеседник также обратил внимание на непрекращающиеся попытки информационных атак со стороны Украины. «Нам пришлось усилить работу спецслужб, поскольку поток дезинформации и фейков постоянно усиливается. На территорию ЛНР засылаются диверсанты, которые развешивают по городам украинские флаги, фотографируют это и раскачивают посты в социальных сетях», – сказал он.
«Что касается беженцев, их поток с территории Изюма и Купянска серьезно снизился. Мы сумели разместить несколько сотен человек, они обеспечены крышей над головой и питанием. Гораздо больше людей прошли через ЛНР транзитом в сторону России», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно о том, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам Сватово, Брянка и Стаханов, расположенных на территории ЛНР. Кроме того, продолжается эскалация боевых действий в Изюмской районе Харьковщины, что осложняет ситуацию на Луганщине.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о якобы взятии под контроль населенного пункта Кременная, однако Кременской район по-прежнему находится под полным контролем Народной милиции ЛНР. В районе продолжаются восстановительные процессы, административные и бюджетные учреждения работают в обычном режиме.
При этом накануне в ЛНР также заявляли о распространении украинскими СМИ фейков о взятии городов республики.
«Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска. ЦИПсО старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», – сказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
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Отражены попытки контрнаступления украинских сил в ДНР
Украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец», – сказал Пушилин, добавив, что «союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось». По его словам, в Святогорске украинские войска «ограничены как в количественном составе, так и по боеприпасам».
Кроме того, как сообщил Пушилин, в районе Щурово под Красным Лиманом украинские войска пытались «определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита союзными силами». В Красном Лимане «ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются, передает ТАСС.
Напомним, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в ДНР, сообщил, что «есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана». По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение. В понедельник глава ДНР сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом.
В ДНР заявили о полном контроле над Красным Лиманом
Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в народной милиции ДНР.
«Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город», – говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции ДНР.
До этого военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Красный Лиман.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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В ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане
Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире Первого канала глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.
«Что касается Артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», – рассказал он. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», – отметил глава ДНР.
Накануне Пушилин сообщил, что украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом.
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В 02.40 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS.
Накануне подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханову шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Между тем сообщалось, что российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS.
Пушилин сообщил о сорванном наступлении ВСУ на Горловку
На Горловском направлении пресечена попытка прорыва Вооруженных сил Украины, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», – цитирует Пушилина ТАСС.
Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик.
В ДНР сообщили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», – передает сообщение РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке
Американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон провел показательную тренировку и мастер-класс в донецком спортивном комплексе «Спартак».
В занятиях участвовали воспитанники спортивной школы FIGHT MASTERS в возрасте от 12 до 25 лет. Занятие продлилось около 45 минут, сообщил корреспондент РИА «Новости».
Ранее американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя.