В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины

На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

Васильевка – единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону.

«Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем», – цитирует РИА «Новости» одну из беженок.

По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.

«Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент больше тысячи (в день). Возвращаются и местные, которые выехали с нашей территории ранее, из Мариуполя, Донецкой области, Луганской. В Васильевке мы готовы предоставить людям жилье, обеспечить всем необходимым», – сказала глава администрации.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.