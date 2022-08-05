Безбилетник в метро Москвы напал на не пропустившую его женщину

Попытавшийся пройти в вагон метро столицы без билета пассажир напал на женщину, пытавшуюся ему помешать, сообщили в ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в вестибюле станции «Бауманская» Московского метрополитена. Мужчина пристроился за пассажирами и попытался проникнуть через турникеты, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Женщина, с которой он намеревался проскочить, чтобы проехать зайцем, сделала ему замечание, не дав возможности осуществить проход. Злоумышленник, пройдя без оплаты за другим пассажиром, догнал потерпевшую на эскалаторе и ударил рукой в область лица», – добавили в ГУ МВД.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Уголовное дело завели по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в метро Москвы неизвестный распылил перцовый баллончик в ходе конфликта с другим пассажиром, его задержали.