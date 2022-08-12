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Чешская прокуратура обвинила россиянина Франчетти в создании ОПГ
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Верховная прокуратура в Праге обвинила гражданина России Александра Франчетти в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ), якобы выполнявшей во время событий 2014 года, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, разведдеятельность в пользу России, сообщили СМИ.
Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября прошлого года в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.
Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. Проводится расследование дела.
Напомним, суд Чехии решил не выдавать российского гражданина Александра Франчетти украинским властям.
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Назван способ ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
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«Если Латвия называет нас «страной-спонсором терроризма», тогда зачем она покупает наш газ? Пусть идут до конца и отказываются от него, а Москва может им в этом помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, комментируя решение латвийского Сейма объявить Россию страной-спонсором терроризма.
«То, что Сейм признал Россию «страной-спонсором терроризма», – это уже международная история, которую качает группа государств, традиционно питающая к нашей стране наибольшую ненависть. Речь идет об Украине, которая была в числе первых, потом Литва, теперь вот Латвия. Они пытаются сделать так, чтобы подобные решения принимали страны, от которых в мире что-то зависит, – США и Западная Европа», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
Эксперт также заметил, что это привычная для стран Прибалтики тактика. «Эти государства своим примером показывают, как вести по-настоящему антироссийскую политику. При этом сами они умалчивают о том, что фактически ведут двойную игру», – добавил он.
«На этой неделе та же Латвия возобновила поставки российского газа. При этом они неоднократно клятвенно обещали от него отказаться. И если Россия – страна-спонсор терроризма, то и Латвия, получается, тоже. Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет», – заметил собеседник.
«Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от этих энергоресурсов просто отказаться окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – сыронизировал политолог.
«Россия же в силах их к этой принципиальности подтолкнуть. Москва в любой момент может отключить от трубы не только Латвию, но и всю Прибалтику. Учитывая тот факт, что нас называют страной-спонсором терроризма, терять уже нечего. Но это наглядно продемонстрирует и Германии, и Франции, и другим государствам, чем заканчиваются такие антироссийские выпады», – заключил Носович.
В четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.
Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать, сообщает РИА «Новости». Также в Латвии призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», – сказал в этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Москве следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на хамское поведение латвийских парламентариев, добавил депутат Госдумы Олег Морозов. «Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – сказал он.
«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси
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Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси людей с российскими паспортами выборочно уводят в отдельную комнату и допрашивают. Аналогичную историю она пересказала со слов женщины, которую похожим образом остановили на границе в эстонской Нарве.
«Интересную какую историю мне рассказали про тбилисский аэропорт. По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека», – написала она в Telegram.
По словам Собчак, это были не грузины, но явно носители английского языка. «Носители эти задают очень подробные вопросы: откуда ты, куда ты, где живешь в России, где будешь жить в Грузии, кем работаешь, какой у тебя доход. Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», – отметила Собчак.
При этом через некоторое время после истории о том, как в грузинском аэропорту, возможно, фильтруют хороших русских, она опубликовала еще одну.
«Мне написала в предложку женщина, которая живет в России, у нее есть российское и украинское гражданство. Она беременна. Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», – рассказала журналистка.
Она добавила, что женщину продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Также попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее.
«Предполагаю, что изучали чаты и фотографии. А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу», – рассказала собеседница Собчак.
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Захарова резко отреагировала на решение Сейма Латвии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что латвийский Сейм решил признать Россию «страной, поддерживающей терроризм».
«Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала она в своем Telegram-канале.
На фоне недавних новостей российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта Сейма Латвии, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами
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Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», – передает ТАСС его слова в эфире телерадиовещательной компании ERR.
Рейнсалу добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. Так, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.
Кроме того, по его словам, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».
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В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу
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Заявление эстонского руководства о закрытии въезда россиянам с выданной республикой шенгенской визой является признаком слабоумия, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже», – заявила Тоом, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Она добавила, что эстонские власти не вправе принимать решения за всю Шенгенскую зону, и все, что они могут сделать – запретить визы, которые выдали сами.
«По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – указала депутат.
Парламентарий также усомнилась, что запрет на въезд каким-то образом поможет восстановить мир на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Шольц исключил прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан, сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». «Мы это, наверняка, будем продолжать», – добавил канцлер.
Он пояснил, что это ослабило бы эффективность санкций, «если бы они были направлены против всех, включая невиновных».
Кроме того, Шольц утверждает, что пока не задумывался над вопросом, когда президент России Владимир Путин снова сможет посетить Германию с визитом. Канцлер заявил, что «одно ясно: война [специальная военная операция России на Украине] должна быть прекращена».
Глава правительства снова подчеркнул, что речь не может идти о «навязанном [Россией] мире». «Это не может случиться и не случится», – утверждал он.
Шольц также скептически оценил возможность посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в отношениях с Россией. «Я не знаю», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли себе представить это. В то же время Шольц отметил, что было бы «достойным похвалы бизнесом» побеспокоиться о том, чтобы Россия забрала находящуюся в ФРГ турбину для «Северного потока».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Французы резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Также латвийский парламент призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам, передает РИА «Новости».
«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» – спросил пользователь под ником LMAA.
Ряд читателей припомнили покупку Латвией дорогостоящих американских истребителей F35, а также жизни за счет Западной Европы.
«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», – добавил юзер.
«США уже давно окружили Россию странами НАТО, да еще и ракеты расставили по всей ее границе», – прокомментировал он.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Коллекционер из России предложил обменять высшую военную награду Эстонии на танк Т-34
Коллекционер из России направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии, креста Свободы I степени, на выступающий в качестве памятника советский танк Т-34, который власти города готовят к демонтажу, сообщили СМИ.
«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», – передает ТАСС со ссылкой на Delfi слова коллекционера, пожелавшего остаться анонимным.
Согласно эстонскому закону о наградах, крест Свободы является высшей военной наградой Эстонии. Он состоит из трех степеней и трех классов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.
В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.
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В МИД назвали русофобским решение Латвии признать РФ «спонсором терроризма»
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В МИД России заявили, что рассматривают заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством – спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам проявлением русофобии, а также действием, противоречащим международному праву.
«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», – следует из релиза ведомства.
Отмечается, что безосновательные обвинения в адрес России исходят от страны, которая находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Подчеркивается, что в отличие от этого прибалтийского государства России по результатам взаимной оценки ФАТФ в 2019 году присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы. Латвийскому парламенту было рекомендовано прекратить заниматься провокациями.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Депутат: Латвия вместе с ЕС и США поддерживает террористов в разных уголках мира
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За последние десятилетия Латвия превратились из передовой республики Советского Союза в захолустье ЕС. И теперь она может напоминать о себе миру только громкими русофобскими лозунгами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Туров, комментируя решение Сейма Латвии признать Россию страной – спонсором терроризма.
«Прибалтийские государства с момента своего выхода из состава СССР стали главными рупорами русофобии не только в Европе, но и в мире. Мы знаем, насколько активно прибалтийские элиты переписывают историю, героизируют военных преступников, служивших в годы войны Гитлеру», – считает зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
«Риторика лидеров этих стран, в том числе и Латвии, направлена на создание из России образа врага. При этом официальная Рига на государственном уровне занимается созданием фейковых новостей о России. Выдумка фейков стала для этих трех республик неким соревнованием, за счет этого они укрепляют свою репутацию внутри НАТО, привлекают от западных союзников дополнительные деньги», – считает собеседник.
На самом деле не Москва, а сама Рига и ее «фактические начальники из Брюсселя и Вашингтона» регулярно поддерживают террористические движения в разных уголках мира и организуют конкретные акты государственного терроризма, говорит депутат.
«К примеру, десятки фактов подтверждают, что командование США косвенно участвовало в создании различных организаций вроде ИГИЛ*, которые быстро выходили из-под контроля Пентагона и совершали затем чудовищные преступления», – напоминает зампред думского комитета. «Все это приводит к страшным трагедиям, которые мы видели не только в Сирии, Ираке и Афганистане, но и в Косово и Ливии. Так что настоящие террористы – американские политики, а в таких странах, как Латвия, находятся лишь их подпевалы», – отмечает депутат.
Кстати, русофобская политика властей Латвии в первую очередь бьет по экономике самой же страны, по уровню доходов рядовых латвийцев, что особенно заметно в последние полгода, отмечает депутат. «Сейчас в Прибалтике покупают энергоносители по ценам, которые гораздо выше, чем те, что были до февраля, а поток туристов из России вообще исчез», – подытожил Туров.
В четверг Сейм Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма». Депутаты также призвали остальные страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В тот же день парламент соседней Эстонии решил закрыть границы для россиян.
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Российские хакеры взломали сайт Сейма Латвии
Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта Сейма Латвии после его решения признать Россию страной, поддерживающей терроризм, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.
«Сейм Латвии – мы Killnet, официально признаем вас кучей дерьма!» – разместили хакеры сообщение в своем Telegram-канале.
Между тем в Госдуме предложили свести к нулю отношения с Латвией.
«Считаю, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией», – приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.
Он считает, что Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением.
«На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в Сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта», – отметил Белик.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов призвал принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев.
По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм.
«Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – отметил он.
Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам.
«Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несет ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии», – резюмировал он.
Ранее парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
В ООН высказались о праве стран иметь собственную визовую политику
ООН отмечает право стран на собственную визовую политику, выступает против дискриминации, но не комментирует конкретного решения Эстонии о закрытии въезда в страну для граждан России, имеющих выданную республикой шенгенскую визу, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«У стран есть право проводить собственную визовую политику», – сказал он, сообщает ТАСС.
На уточняющий вопрос о том, не видит ли он дискриминации в подобных действиях, Дюжаррик ответил, что ООН «выступает против дискриминации».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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В МИД сочли проявлением шовинизма призывы стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Призывы ряда стран запретить выдачу россиянам шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
«Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», – передает ТАСС его слова.
При этом в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США исключили ограничение выдачи виз россиянам, заверив, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет.
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Представитель России при ЕС выразил надежду относительно выдачи виз
Москва рассчитывает на то, что здравый смысл в странах Евросоюза не позволит развиться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее (о невыдаче шенгенских виз россиянам) широко развиться, потому что иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, именно так это надо будет трактовать», – цитирует его заявление в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Также Чижов добавил, что «возможности [Евросоюза] для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении России] практически на сегодняшний день исчерпаны».
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. После этого власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».
В ЕК заявили о дискуссиях в Евросоюзе по теме выдачи виз россиянам
В Евросоюзе сейчас идут дискуссии для определения скоординированных действий относительно вопроса выдачи виз российским туристам, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК), отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи виз туристам из России.
«На уровне ЕС проводятся дискуссии со странами-членами, чтобы обеспечить скоординированные действия», –передает его слова ТАСС.
При этом он отметил, что страны ЕС всегда должны выдавать визы определенным категориям людей.
«Страны ЕС должны соблюдать свои международные обязательства и обеспечить выдачу виз категории людей, включающей членов семей, гуманитарных работников, журналистов, резидентов», – сказал он.
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
При этом в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США исключили ограничение выдачи виз россиянам, заверив, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет.