|
|
Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.
Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
|
|
Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
|
|
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
|
|
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
|
|
Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
|
|
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва решила выслать восемь греческих дипломатов
|
|
Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в МИД России, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.
«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», – говорится на сайте МИД.
Отмечается, что «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».
Ранее сообщалось, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев не исключил создания «новой Великой Румынии»
|
|
Молдавия может получить статус члена Евросоюза намного быстрее, гораздо более актуальным становится другой способ получения членства – создание новой Великой, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии». «А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что Запад «чуть ли не законодательно» пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, хотя применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.
«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы ВОВ проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времен Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», – отметил Медведев.
По его словам, политики стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. «Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев задался вопросом, нужно ли это обычным гражданам Молдавии – молдаванам, русским, украинцам. «Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии)», – сказал он.
В заключение зампред Совбеза добавил, что, если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, «следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев назвал «придурком» заявившего, что Запад «готов забрать» у России Калининград
Зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград, и назвал его «придурком».
«Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», – написал в Медведев в своем Telegram-канале.
-
Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Еврокомиссии пообещали дать Литве «допинструкции» по транзиту в Калининград
|
|
Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и будет давать «дополнительные инструкции», сообщили в ЕК.
«Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД