Опубликован перечень запрещенных для перевозки в Калининград товаров

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.

В перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС №833/2014, вошло 23 раздела на 66 страницах. Он опубликован на официальном сайте Минкомразвития Калининградской области.

Так, в списке значатся товары из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации и космической промышленности, нефть и нефтепродукты, угольные продукты и торф и так далее.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров.

Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.

В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.

Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.