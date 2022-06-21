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Опубликован перечень запрещенных для перевозки в Калининград товаров
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Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.
В перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС №833/2014, вошло 23 раздела на 66 страницах. Он опубликован на официальном сайте Минкомразвития Калининградской области.
Так, в списке значатся товары из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации и космической промышленности, нефть и нефтепродукты, угольные продукты и торф и так далее.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.
Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.
СМИ: Ozon и «Яндекс Маркет» освоили параллельный импорт
Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» организовали собственные схемы параллельного импорта брендовых товаров. Эксперты предупреждают, что стоимость доставки подорожает до 50%.
«Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса, пишет «Коммерсант».
По словам источника, создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.
Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.
В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент.
Источник, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ретейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
«Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта», – заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ретейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме
Однако, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок.
Она считает, что в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.
Ранее законопроект о легализации параллельного импорта в России был принят в первом чтении.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.
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Алиханов: Калининградская область была готова к гадостям от соседей
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
«В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, то будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры», – заявил Алиханов в видеообращении в Telegram-канале.
«Мы будем добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения», – сказал он.
По его словам, власти региона заранее готовились к односторонним решениям Литвы, на линию Усть-Луга – Балтийск вывели дополнительный паром и сухогруз. При этом области нужны еще семь судов до конца года, однако Алиханов заверил, что паромный комплекс справится с дополнительной нагрузкой. Кроме того, ведется работа с МИД и посольством в Вильнюсе, обсуждаются ответные меры, в том числе против транспортного комплекса Прибалтики.
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
В ЮАР начались отключения электричества в связи с холодами
Веерные отключения электричества начались в понедельник на всей территории ЮАР из-за нехватки мощностей в связи с усилением холодов, сообщил государственный холдинг Eskom («Эском»).
«Отключения будут производиться с 17.00 до 22.00 с 20 по 24 июня из-за нехватки генерирующих мощностей. Риск дальнейших отключений будет сохраняться в течение ближайших нескольких недель», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.
Также руководство Eskom призвало население экономить электроэнергию, так как пришедшие на юг Африки холода стали причиной частого использования жителями обогревателей. Отметим, что ночью температура воздуха падает до нуля. ЮАР находится в Южном полушарии, где сейчас зимний сезон.
Длительные отключения электроэнергии в ЮАР продолжаются уже третий год подряд. Их причина – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания.
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В США санкции против России назвали «выстрелом себе в ногу»
Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались «выстрелом себе же в ногу», заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.
Как отметил ученый, санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение». «Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Ругера, ситуация, когда в условиях санкционного давления России увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий».
«Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», – заметил он.
Ситуация с санкциями, заявил Ругер, выглядела «крайне предсказуемо», так как ученые изучали данный вопрос в течение десятилетий и выяснили, что политика такого давления зачастую «не особо помогает».
«Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, – это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», – заключил ученый.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
По словам российского президента, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить в Калининград морем
Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки», – цитирует РИА «Новости» Лысакова.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза,
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
В Китае назвали два козыря России против санкций
Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
По его словам, Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и сейчас общие показатели экономики страны не имеют никаких проблем.
«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – заявил Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в то время когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
До этого в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
В ЕС решили обсудить последствия кризиса на Украине для продовольственной безопасности
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят глобальные последствия конфликта на Украине для энергетики и продовольственной безопасности.
Как сообщил журналистам в преддверии встречи высокопоставленный европейский источник, кризис на Украине и его глобальные последствия станут «первой темой» на министерском заседании. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель представит «План действий в отношении геополитических последствий российского вторжения на Украину для третьих стран», сообщает РИА «Новости».
Кроме Украины, главы МИД ЕС также будут обсуждать отношения с Египтом. Ожидается, что для встречи с европейскими министрами приедет глава МИД Египта Самех Шукри.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
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Россия заявила протест из-за решения Литвы прекратить транзит в Калининград
Главе дипмиссии Литвы заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область, сообщило Министерство иностранных дел России.
В МИД отметили, что Россия потребовала незамедлительной отмены этих рестрикций.
«Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Также в МИД заявили, что, если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
До этого в Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.