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Немецкая журналистка сочла приглашение Шольца в Киев 9 мая провокацией
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Решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить канцлера ФРГ Олафа Шольца на День Победы в Киев является «беспрецедентной провокацией», заявила немецкая журналистка Алиса Шварцер.
По ее словам, политика украинского лидера по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной, передает «Царьград» со ссылкой на газету Die Welt.
Журналиста пояснила, что от Киева хотелось бы слышать более сдержанный тон. В свою очередь читателя газет возмутились тем, что немецкие политики не желают замечать проблем, которые создает Украина.
«Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо», – заметил комментатор с ником James J.
«Впервые в жизни (а мне 66 лет) я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет», – написал Ludger V.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с Германией призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.
Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Минобороны рассказало о массовом уничтожении авиации ВСУ у острова Змеиный
Российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и беспилотники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ.
Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен
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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».
Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе.
По его словам, морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе. «У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать», – рассказал Кормянков.
Также он заявил, что в морской пехоте Украины служили иностранные наемники. При этом Баранюк заявил, что это были британцы, но вспомнил имя только одного.
«На (мариупольском заводе) «Азовстали» – я не готов сказать, что делали иностранцы. Потому что я там не бывал. А вот у нас иностранцев не было, у нас только в батальоне 1-м отдельном морской пехоты служили два иностранца. Это я знаю про них. Больше иностранцев у нас не было», – заявил Кормянков.
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет служить законодательно иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат... Одно звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню... у него как двойное имя. А второй… такая небольшая, коротенькая у него фамилия. Оба британцы», – сказал Баранюк.
Также начштаба рассказал, что нацистский батальон «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.
«Они («Азов») просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, – соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы… это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии… Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром», – объясняет Кормянков.
Кроме того, он отметил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода «Азовмаш», то удалось бы сохранить больше жизней.
«Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, – это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача – она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих», – добавил он.
Вместе с тем Кормянкова добавил, что спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
Баранюк заявил, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно «что-то мешает».
«Да, были у нас Javelin, были… Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, и так далее…», – пожаловался он.
«Были другого типа гранатометы. Скажем так, в незначительном количестве, на уровне наших РПГ-18, РПГ-22, вот такого же плана. Ручная противотанковая граната... Ну, подобная немецкая была, я же говорю, уровня РПГ-22, ручная противотанковая граната», – добавил Баранюк.
По его словам, были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки: на холоде разряжалась батарея, в результате невозможно было осуществить пуск.
Также Баранюк рассказал, что обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит «Азов». По его словам, «это странно, обычно все наоборот».
«Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно», – заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.
Баранюк отметил, что они с начштаба просили Киев договориться об их судьбе, но им врали, обещая помощь, которая так и не пришла.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что так (что врали). Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – заявил он.
Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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ВС России уничтожили корвет ВМС Украины возле Одессы
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Также был уничтожен корвет. «В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», – добавил он.
Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.
В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники. Также в течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».
Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.
Вместе с тем ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.
Ранее сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
В субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Эксперт рассказал о знаковом успехе российских войск в Донбассе
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Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. О взятии Попасной, бои за которую велись с марта, стало известно в субботу.
«Попасная – стержневой город на так называемой Павлодарской дуге, где смыкаются все коммуникации, подвозы боеприпасов и ГСМ украинской группировке. Неслучайно за Попасную неделями велись жесточайшие бои, брали дом за домом, освобождали каждый этаж. Это знаковая победа. Это главный шаг к тому, что будет сформирован большой котел и самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ – львовская 24 отдельная механизированная бригада – окажется в состоянии, когда будет вынуждена капитулировать или будет уничтожена», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, взятие Попасной – это совместное достижение союзных войск – России и Луганской народной республики (ЛНР). Город находится на возвышенности, что позволит простреливать и просматривать обширную площадь в любых направлениях. Задачу по освобождению города осложняла глубоко эшелонированная оборона противника, опорные пункты взводов и рот, блиндажи, многочисленные инженерные заграждения и минные поля. «После взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, теперь российские и луганские подразделения смогут выйти на крупный транспортный узел в городе Бахмут, обеспечивающий сообщение со Славянском и Краматорском. «Наши силы продвигаются к Славянску. Очевидно, что те массированные удары, которые в последние несколько недель наносились авиацией, артиллерией – это все привело к тому, что были снижены потоки помощи для пополнения ресурсов ВСУ. Я считаю, что те, кто освобождал Попасную, проявили героизм. Это понимает и украинская сторона, которая неслучайно держалась на смерть за этот город. Для ВСУ это очень большой удар, а для России – шаг к победе и освобождению всего Донбасса», – отметил Дандыкин.
Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что Попасная – очень важный объект и теперь можно будет говорить об окружении и ликвидации группировки ВСУ на востоке Украины. «Эта наиболее мощная группировка ВСУ, она находится в укрепрайонах. Взятие Попасной – это один из элементов уничтожения этой группировки», – подчеркнул Сивков.
Город Попасная, добавил он, был ключевым пунктом системы обороны группировки ВСУ, и «сейчас вся система этой обороны может быстро рухнуть, произойдет ее прорыв».
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
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Пленный комбриг ВСУ рассказал о британских наемниках в морской пехоте
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В морской пехоте Украины служили два британский наемника, стремление и мотивы иностранцев служить в ВСУ непонятны, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков.
По его словам, наемники называли себя «искателями приключений», передает РИА «Новости».
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений», – отметил он.
Информацию о наемниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.
«На «Азовстали» не готов сказать, что делали иностранцы, потому что я там не бывал. А вот у нас (на «Азовмаше») иностранцев не было. У нас только в батальоне первом отдельной морской пехоты служили два иностранца. <...> Один был на должности снайпера, другой не знаю на какой должности находился», – добавил Баранюк.
Кормянков также рассказал, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе. По его словам, его предки «конечно, воевали» в Великую Отечественную войну, были «партизанами в брянских лесах» и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с «азовцами» (против которых в России возбуждено уголовное дело).
«Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины», – заявил он.
Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что «это смешно».
«Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены», – добавил он.
Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Баранюк рассказал, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела).
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Минобороны: Националисты переоделись в форму ВС России и обстреляли дома в ДНР для «постановки»
Украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z», заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он добавил, что этих бойцов сопровождали украинские и иностранные журналисты, они снимали постановочные «акты мародерства». Кадры планируется опубликовать после того, как ВС России освободят эти города.
Мизинцев отметил, что эти действия – «изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».
Ранее в Минобороны России сообщали, что националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где проживает более 100 гражданских. Кроме того, неонацисты удерживают жителей в квартирах в домах Краматорска, на верхних этажах оборудовали огневые точки, а возле водозабора в Пискуновке установлены гаубицы, чтобы устроить провокацию.
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«Любимый снайпер» Невзорова сбежал с Украины обратно в Канаду
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Вернувшийся с Украины канадский наемник по имени Вали, которого уехавший из России журналист Александр Невзоров называл «лучшим снайпером мира», рассказал канадскому изданию La Presse, что предпочел вернуться живым к семье.
После двух месяцев на Украине Вали дал «довольно разочаровывающую» оценку развертыванию там западных боевиков. Канадец признает большие проблемы с обеспечением наемников вооружением, обмундированием и питанием. «Многие приезжают в Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты», – приводит слова Вали La Presse.
Наемник также отмечает большие потери среди ВСУ от обстрелов и слабую подготовку личного состава.
Напомним, в марте депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил завести на Невзорова уголовное дело об экстремизме за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира. Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков», – писал в своем блоге Невзоров.
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – отмечал заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.
В пятницу суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Невзорова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. В среду МВД объявило Невзорова в розыск по уголовной статье. В конце апреля Невзорова включили в список иноагентов. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение заведомо ложной информации о ВС России.
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Политолог объяснил, зачем Берлин дал «пощечину украинскому народу»
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Запрет использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Мельник назвал решение берлинской полиции «пощечиной украинскому народу».
«Поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, очень напоминает восточнославянскую пословицу: пустив свинью за стол, она и ноги туда взгромоздит. Эта нарочитая «укроцентричность» без всяких оснований приводит к таким запретам», – считает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
Эксперт назвал берлинскую полицию «единственной инстанцией, где думают о национальном и государственном достоинстве Германии» и о том, что «Германия не должна позволять издеваться над символами болванам, которые возомнили себя пупом земли».
«Я имею в виду звучавшие из уст украинских руководителей оскорбления в адрес президента и канцлера Германии. Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер могут подчиняться американским указкам, но они являются символами Германии и они позволили оскорблять себя. Видимо, берлинская полиция позаботилась таким образом о реноме Германии и избежало ненужной политизации», – предположил Скачко.
Собеседник добавил, что столичная полиция также могла руководствоваться вопросами внутренней безопасности, чтобы избежать возможных столкновений между украинскими беженцами и русской общиной Германии.
На этой неделе Мельник спровоцировал очередной скандал, назвав канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание в ближайшее время совершать визит в Киев. В Бундестаге даже потребовали вышнырнуть украинского дипломата из Германии. В итоге за посла пришлось отдуваться украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который провел телефонный разговор с коллегой Штайнмайером.
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Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.
«Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.
Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».
«Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.
Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.
До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Минобороны заявило об уничтожении доставленных ВСУ из США и ЕС вооружений
Поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, в субботу российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и два беспилотникаю
Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали»
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Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», удалось спасти 51 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей, в том числе 7 мая 2022 года – одного человека», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной России РИА «Новости».
Мизинцев подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Российские блогеры высмеяли Тимошенко на каблуках и в бронежилете в Харьковской области
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Журналисты и блогеры отреагировали на появление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в районе Северная Салатовка на северо-востоке Харькова на каблуках и в бронежилете на фоне боевых действий.
Политик появилась в кадре на каблуках и в бронежилете. Особое внимание Тимошенко уделила образовавшейся на дороге воронке, которую, по ее словам, необходимо засыпать как можно скорее.
«Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете позирует на фоне разрушений в Харькове. Девочки такие девочки», – написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.
«Не все клоуны еще засветились на фоне войны. Вот и Тимошенко в бронике и на каблуках решила попозировать на окраинах Харькова», – написал автор Telegram-канала «Небожена».
Тем временем украинские авторы Telegram-канала «Украина 24/7» предположили, что каблуки «нужны для меньшего соприкосновения с землей, чтобы уменьшить риск наступить на мину».
Ранее украинские СМИ распространили фотографию Тимошенко с автоматом в руках у стен киевского МВД.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.
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Власти Берлина разъяснили свою позицию по украинским флагам на День Победы
Берлинские власти не намерены запрещать украинские флаги на День Победы, речь идет о запрете флага лишь на территории нескольких мемориалов.
«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», – цитирует сообщение управления сената Берлина по вопросам внутренних дел РИА «Новости».
Запрет касается 15 мемориалов, где необходимо обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. На их территории не допускается демонстрация «никаких флагов или военной символики».
Исключение сделают лишь для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций.
На «пророссийских мероприятиях» в Берлине правоохранители проследят, чтобы не было демонстрации «публичного одобрения наступательной войны против Украины».
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет использования государственных флагов Украины в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали «качать права» в Германии.
Пленный комбриг ВСУ: Морпехи не стеснялись воевать бок о бок с нацбатом «Азов»
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Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела), рассказал плененный командир бригады полковник Владимир Баранюк.
Офицер сообщил, что сам он «категорический противник» нацисткой идеологии, однако это не мешало ему стоять в одном строю вместе с боевиками «Азова», передает РИА «Новости».
Свои показания дал и начштаба полковник Дмитрий Кормянков. По его словам, «азовцы» не скрывали своих радикальных настроений.
«Я ездил по штабу «Азова». Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно», – рассказал Кормянков.
Также командир бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит «Азов», «это странно, обычно все наоборот».
«Батальон «Азов» – это структура Национальной гвардии Украины. То есть это структура МВД. Мы находимся под командованием Военно-морских сил Украины, структура министерства обороны. То есть мы абсолютно находимся в разных, скажем так… ну, в разных структурах, назовем это так», – добавил он.
При этом организационно командир 12-й бригады, по словам Баранюка, был назначен начальником обороны Мариуполя.
«То есть он для меня, получается, если я захожу в Мариуполь, является начальником в какой-то мере. Соответственно, я, ну по военной иерархии, получаю от него приказы. Кроме того, еще от командующего оперативно-тактичного группованья», – объяснил полковник структуру подчинения в Мариуполе.
По словам Баранюка, обычно все наоборот. «Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно», – заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.
Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».
Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
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