В Россию прибыли более 1,2 млн беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

Свыше 1 млн 200 тыс. беженцев уже прибыли на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины с середины февраля, когда из-за обострения в Донбассе началась масштабная эвакуация населения, сообщил представитель экстренных служб.

«Всего с начала военного конфликта границу с Россией пересекли 1 млн 207 тыс. беженцев, в том числе 8,72 тыс. за минувшие сутки», – сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что в числе прибывших беженцев в Россию 210,17 тыс. детей.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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