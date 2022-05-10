МО сообщило о сбитом в воздушном бою под Харьковом самолете ВСУ

В воздушном бою в Харьковской области 9 мая был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, также оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», – передает его слова ТАСС.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области», – сообщил Конашенков.

По его словам, в результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины.