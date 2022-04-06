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Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области
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Во вторник была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены».
Жертв и разрушений нет, «ночь прошла спокойно, без происшествий».
«С погрануправлением по Курской области и Минобороны России находимся в круглосуточном режиме на связи и координируем все наши действия. Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», – подчеркнул Старовойт.
Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.
Также сообщалось, что во вторник украинские войска обстреляли Донецк из минометов.
Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе
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Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».
«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, а отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.
Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».
Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, а также военная разведка».
«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что из Мариуполя нельзя выпускать националистов.
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Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Лавров: Настораживают требования Украины провести референдум после договора с Россией
Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вопрос» Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
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ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Стало известно о воюющих на стороне Киева женщинах-наводчицах в Попасной
В городе Попасная женщины-наводчицы работают на стороне вооруженных сил Украины, заявил военнослужащий народной милиции ЛНР с позывным «Тема».
«Женщины воюют», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, военнослужащие народной милиции ЛНР, продвигаясь по Попасной, находили документы женщин-военнослужащих.
«Возраст самый молодой, по-моему, 20 лет, а так до 25 лет. Все наводчицы», – указал он.
Украинские силовики периодически добровольно складывают оружие, но в данном районе среди сдавшихся не было женщин.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, пытавшегося скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.
Эксперт: В пытках российских пленных на Украине принимают участие приближенные Саакашвили
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«Не вызывает сомнения, что расправа украинских военных над российскими десантниками в Киевской области – деяние, прямо запрещенное Женевской конвенцией ООН по обращению с военнопленными. Это военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Во вторник были названы предполагаемые участники пыток и убийства российских десантников, попавших в украинский плен.
«Не исключаю, что убийство раненых было не сиюминутным решением, что называется, «на месте» – такая манера обращения с ранеными была санкционирована руководством Украины. Именно украинские власти и являются главным военным преступником. И должны будут предстать перед международным трибуналом», – сказал член Общественной палаты России Максим Григорьев, который занимается сбором свидетельств о военных преступлениях украинских нацбатов.
Он назвал неудивительным фактом участие в расправе над россиянами одного из охранников Михаила Саакашвили – боевика «Грузинского легиона» Теймураза Хизанишвили. «Еще в 2016 году мы беседовали с бойцами ДНР и ЛНР, и они рассказывали, что в пытках пленных на стороне ВСУ принимают активное участие как грузинские спецслужбы, так и приближенные бывшего президента Грузии», – заметил аналитик.
Во вторник появились сообщения о том, что установлены, как минимум, два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.
Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».
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Бастрыкин поручил расследовать убийство российских военнопленных в Киевской области
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Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области, соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«В Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» были опубликованы ужасные кадры (внимание, ужасные сцены, не рекомендуется к просмотру) расправы украинских и грузинских военных ВСУ над попавшими в засаду российскими десантниками в Киевской области.
В сообщении СК отмечается, что видеозапись была сделана в Киевской области. Военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований своими действиями грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, подчеркнули в СК.
Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело, установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».
Также глава ведомства поручил установить обстоятельства взрыва плотины Оскольского водохранилища украинскими военнослужащими в Харьковской области и расследовать обстоятельства минирования дорог украинскими военными. Отмечается, что дороги бойцы ВСУ минировали для того, чтобы пресечь попытки мирных жителей выехать в Россию.
Минирование обочин дорог проводится в северном и восточном направлениях.
В результате подрыва плотины под угрозой затопления оказалось более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тыс. человек уже подтоплен.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Председатель СК Александр Бастрыкин поручал Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
Также глава Следственного комитета России поручал установить личности украинских националистов, которые причастны к издевательствам над военнослужащими России.
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В Минобороны заявили о скором освобождении Мариуполя от нацистов
С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь от националистов будет освобожден ВС России и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он напомнил, что Москва неоднократно сообщала Киеву о возможности выхода добровольно сложивших оружие украинских военных из Мариуполя, такое предложение было сделано и во вторник утром.
«Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее российские ВКС сорвали еще одну попытку эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение.
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МО: ВС России уничтожили высокоточным оружием командный пункт теробороны под Харьковом
Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Харьковской области командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», – передает слова Конашенккова ТАСС.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем были сбиты два вертолета Ми-8, направлявшиеся для эвакуации главарей «Азова».
Путин напомнил Западу об «обоюдоостром» характере национализации активов
Национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие, предупредил президент России Владимир Путин.
«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – заявил глава государства.
Видеозапись с выступлением президента опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Член СПЧ: В Совбезе ООН раскрылись все несостыковки версии Запада о событиях в Буче
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«Сейчас Запад пытается использовать фейк про Бучу как свой главный инструмент против России, и ООН ему в этом будет помогать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член президентского Совета по правам человека Александр Точенов. На прошедшем во вторник заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя указал на несостыковки в утверждениях Запада о «расправе российских военных над украинцами».
«Запад пытается фейком о событиях в городе Буче поставить Россию в жесткие рамки, очерченные самим же Западом. Или даже сделать Россию изгоем, исключив из международных организаций и сообществ», – полагает ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ), президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
Собеседник отметил: уже давно вошло в практику использование Западом фейковых вбросов в целях политического давления или даже для развязывания боевых действий. «Мы помним фальсификации «Белых касок» в Сирии. Теперь наблюдаем нагнетание истерии вокруг Бучи, – напоминает Точенов. – В организации этой провокации подозревают советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, но такое впечатление, что сценарий писали непосредственно западные специалисты».
По его словам, очевидная фейковость истории с Бучей, может, и не ясна простым западным обывателям, но это лишь в силу того, что они мало пользуются альтернативными источниками информации. «Но после обсуждения на высшем международном уровне обилие несостыковок в западной версии уже невозможно будет утаить», – говорит Точенов. Опровергнуть тиражируемые Западом фейки помогут и свидетельства местных жителей, которые не подтверждают домыслы о «расправе российских военных над гражданскими лицами». «Все это не позволит использовать инцидент в Буче в качестве «козыря» против России на уровне ООН», – полагает политолог.
«Но если история с Бучей «обрушится» за неимением доказательств, то ООН всегда будет готова к рассмотрению новых фейков Запада и к отклонению российских запросов», – считает Точенов.
Напомним, что в минувшие выходные украинские и западные СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче Киевской области – накануне отвода наших войск из этого населенного пункта.
Подразделения ВС России покинули город 30 марта, на следующий день мэр Бучи в своем видеообращении не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Это не единственная несостыковка в утверждениях Украины и Запада, на которую обратили внимание эксперты.
Россия призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, но Великобритания, председательствующая в СБ, несколько раз блокировала запрос Москвы. Во вторник постпред Британии ООН Барбара Вудворд, отвечая на протест российского представителя Василия Небензи, заверила, что ее страна не намерена впредь препятствовать заседаниям Совбеза по запросам стран-членов СБ. При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу якобы соответствовало процедуре ООН.
На заседании СБ ООН во вторник вновь прозвучало огромное количество лжи о российских военнослужащих, констатировал Небензя. «У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов», – добавил российский постпред в ООН и зачитал несколько таких показаний.
«Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину», – заявил Небензя. Россия проводит спецоперацию на Украине «не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс», – подчеркнул российский представитель, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Постпред России также призвал украинского руководителя не помогать Западу сражаться «до последнего украинца».
Добавим, что постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать сообщения о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с этим президентский Совет по правам человека направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами.
«Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи», – отмечается в сообщении в Telegram-канале Совета по правам человека. «Все «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ», – в частности, говорится в материалах, представленных СПЧ. Как и ранее, документы направляются в международные организации (ООН, Совет Европы, Европарламент и др.), в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные издания, в международные некоммерческие организации и западным деятелям персонально.
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Столтенберг заявил об отказе всех стран НАТО отправлять войска на помощь Киеву
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Страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что на встрече глав МИД НАТО планируется обсудить, как страны альянса могут еще помочь Украине воевать против наступающих российских войск.
«Но в то же время страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», – заключил Столтенберг.
Также во вторник Столтенберг заявлял, что НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями.
Ранее во вторник глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возможность крупномасштабного конфликта между мировыми державами возрастает.
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