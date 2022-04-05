Украинские войска обстреляли Донецк из минометов

Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков

Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.

«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.

Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.

Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.

По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.

«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.

Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».

Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.

Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.