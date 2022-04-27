Патрушев заявил о создании США нового биологического оружия в лабораториях на Украине

США развернули по всему миру, в том числе на Украине, сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев заявил об этом на совещании по вопросам безопасности на Юге России, по его сведениям, информация получена в ходе специальной военной операции, передает ТАСС.

Он предложил в соответствии с поручением президента Владимира Путина обсудить на встрече меры по обеспечению биологической безопасности в регионах Южного федерального округа.

Отмечается, вопрос особенно актуален в условиях, когда США развернули свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе и в непосредственной близости от границ России. Часть таких лабораторий располагается на территории Украины.

«Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года – сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота, целью которого являлось создание враждебного нашей стране государства», – сказал Патрушев.

Ранее постпред России при ОЗХО указал на потенциал Киева для создания химоружия.

Кроме того, в Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите.