В Минобороны заявили о подготовке Киева к провокациям в Сумской области

В подвал одного из жилых домов в Нижней Сыроватке сейчас стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии», тогда как российские военные три недели назад покинули этот населенный пункт, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«По замыслу «британских режиссеров», подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними. Очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью является дальнейшее нагнетание русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса», – цитирует ТАСС Мизинцева.

«Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области», – добавил он.

Он обратил внимание, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад – 20 марта.

«Такие события, если бы они реально произошли, за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности. Тем более киевский режим ищет любые поводы для обвинения России в геноциде украинцев», – добавил генерал.

Ранее глава МИД России допустил новые провокации украинских боевиков при поддержке Запада.

Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

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