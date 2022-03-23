В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО

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23 марта, среда | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде
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Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения.
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Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира.
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Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
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Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
Си Цзиньпина заподозрили в дальнейшем сближении с Россией после беседы с Байденом
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Прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, следует из материалов издания Politico.
В Politico считают, что Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, передает РИА «Новости».
Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.
«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», – пишет Politico.
Вместо этого КНР, вероятно, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.
При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними.
Это, как указывается, скорее лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. До этого Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. По ее словам, США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе и в регионах Индийского и Тихого океанов.
В Китае назвали собственную позицию по Украине справедливой.
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Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Обещавший «кастрировать» пленных россиян украинский врач отказался от своих слов
Украинский военный врач Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских солдат, попавших в плен, решил отказаться от своих слов, объяснив заявление «эмоциями».
Друзенко написал в соцсетях, что на Украине «никого не кастрируют и не собираются», а его слова – это «эмоции», передает «360» в Telegram.
«Мне очень жаль. Мы спасаем жизни», – добавил он.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами».
Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Член СПЧ Александр Брод заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе, эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов».
Анонсирован выпуск нового и модернизированного ракетоносцев Ту-160
Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
«За одно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», - сказал он.
В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.
Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».
Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Эксперт предсказал начало сдачи ВСУ российским военным в ближайшие дни
Украинские военнослужащие начнут сдаваться ВС России в ближайшие дни, это произойдет после разделения основной группировки ВСУ, заявил директор музея войск ПВО, историк Юрий Кнутов.
Кнутов заявил, что «российская армия и народная милиция ЛДНР основные силы сосредотачивают фактически на рассечении пополам вот этой группировки, которая находится на Донбассе», он называет ее «Славянско-Краматорская», она является «основной боевой единицей ВСУ», передает канал «360».
По мнению эксперта, российские военные должны рассечь эту группировку пополам и добивать ее с севера и юга. По словам Кнутова, это должно произойти в течение нескольких дней или максимум недели.
«После того, как одна группировка будет разбита на две части, я думаю, что даже с психологической точки зрения, ВСУ начнут сдаваться, им просто деваться некуда будет в силу того, что отходить в центр Украины невозможно, потому что при любом построении в колонну наша беспилотная авиация даст целеуказание, что накрываем либо артиллерией, либо прилетают наши штурмовики, бомбят и уничтожают эти цели», – пояснил историк.
Он подчеркнул, что речь еще не идет о котле, но вырваться из такой ситуации украинским бойцам будет невозможно. На данный момент задача по ликвидации группировки практически выполнена, о чем говорят ежедневные сводки Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к разгрому и как байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины.
Опубликовано очередное «пророчество» Жириновского
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с «пророчествами» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.
Дегтярев опубликовал уже два «пророчества» Жириновского – о том, что Украины как государства не будет и о «плохо соображающем» Джо Байдене, который «по физическому состоянию не должен быть президентом», и будущем США, передает РИА «Новости».
Первую книгу «Пророк в своем Отечестве» глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли «сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года». Во второй книге – «Пророк 2.0» – собраны «уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы».
«НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – написал Дегтярев, цитируя Жириновского.
Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.
Столтенберг заявил также , что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.
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НАТО намерено не выпустить военный конфликт за пределы Украины
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Страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC.
«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге альянса», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг добавил, что союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике, передает РИА «Новости».
Он отметил, что помимо этого страны – члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву «уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины».
Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев. «Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией», – указал Столтенберг.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО
Применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине поставило Запад перед неразрешимой проблемой, отметил обозреватель Герхард Хегман, подчеркнув, что военные эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как предостережение президента Владимира Путина в адрес НАТО.
Хегман заявил в материале для немецкого издания Die Welt, что скорость «Кинжала» может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет времени на реакцию после ее опознавания, передает канал «360».
«Кроме того, ракетой якобы все же можно управлять, несмотря на кратность скорости звука, что еще больше затрудняет защиту. Эксперты уже давно предупреждают о бреши в обороне Запада против российского гиперзвукового оружия», – добавил он.
По его мнению, страны НАТО отдают себе отчет в эффективности этого оружия, против которого у них нет действенных систем отражения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить. При этом до этого в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Боррель назвал неэффективными расходы ЕС на оборону
На данный момент военные расходы европейских стран оцениваются в 200 млрд евро, это вчетверо больше средств, которые тратит Россия на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сегодня мы тратим на оборону 200 млрд евро. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», – цитирует Борреля ТАСС.
Он подчеркнул, что Европейскому союзу следует увеличить военные расходы.
В четверг в ЕС заявили о согласовании документа по созданию собственных сил быстрого реагирования в 5 тыс. человек. Документ, разработанный Боррелем, предполагает, что ЕС будет своими силами «дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов».
Посол КНР в США: Китай не помогает России в военном плане
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью CBS.
«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», – цитирует его РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. «Во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной», – сказал Ган.
Он подчеркнул, что Китай и Россия при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
Глава МИД ФРГ рассказала об опасениях НАТО и ЕС в связи с Украиной
НАТО и ЕС поддерживают Украину, но одновременно с этим несут ответственность за то, чтобы боевые действия не затронули их территорию, заявила в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«В рамках НАТО мы заявили, что несем ответственность перед украинцами, но еще и перед 450 млн европейцев, перед членами НАТО. Поэтому параллельно с поддержкой Украины мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на территорию НАТО», – передает ТАСС слова министра.
Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Группировка кораблей стран НАТО направилась в Стокгольм
В Стокгольм направляются 13 военных кораблей НАТО, сообщило агентство ТТ.
Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей. Согласно комментарию Министерства обороны Швеции, это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Швеция не принимала участие в этих учениях. Ведомство уточняет, что все корабли – тральщики, передает ТАСС.
Ежегодно в Швецию заходят около 30 военных кораблей, и этот визит планировался уже давно. «Визит планировался еще 24 февраля», – сообщил представитель военного ведомства Микаэль Огрен. В Минобороны отмечают, что одновременный заход в Швецию столь большого числа кораблей стран НАТО необычен, однако не является чем-то «экстремальным». «Мы сотрудничаем с НАТО как партнеры, и для нас, конечно же, хорошо это показать», – сказал Огрен. Стоянка прибывающих кораблей стран НАТО во Фрихамне, как ожидается, продлится несколько дней.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о рисках эскалации в Европе в случае решения Хельсинки подать заявку на членство в НАТО. В качестве альтернативы вступлению в НАТО он назвал укрепление военного сотрудничества с США и Швецией. В начале марта Ниинисте предложил начать обсуждение вступления Финляндии в НАТО. Позже Ниинисте заявил, что решение о заявке в НАТО должен принимать парламент республики.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
Столтенберг: НАТО приветствует любые усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине
НАТО приветствует любые усилия, нацеленные на достижение мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.
«Разумеется, мы приветствуем любые усилия, нацеленные на поиск мирного решения», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, он подчеркнул, что «пока слишком рано говорить, приведут ли нынешние мирные переговоры между Россией и Украиной к какому-либо конкретному результату».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Российские хоры поддержали проведение спецоперации на Украине
Российские хоры поддержали решение президента Владимира Путина о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, присоединившись к акции «Zа мир без нацизма».
Об этом сообщается в группе «Кинематографизм» в соцсети «ВКонтакте».
Указывается, что «исполнители всех возрастов, всех регионов, многочисленных вероисповеданий, этнических групп, проживающих на территории страны, единым общероссийским хором выразили чувство поддержки и солидарности».
«Особенно актуально в эти дни звучат слова песни «Поймет народ любой страны – хотят ли русские войны?» в то время, когда многие западные политики легко бросаются словами «третья мировая война» и пытаются вбросить разного рода провокации», – отмечается в записи.
Указывается, что «идея написать песню, в которой выражался призыв к миру, возникла у поэта Евгения Евтушенко осенью 1961 года во время очередной его поездки за рубеж, так как именно во время поездок по странам Западной Европы и Соединенным Штатам Америки ему неоднократно приходилось слышать один и тот же вопрос: «Хотят ли русские войны?».
Ранее в РЖД поддержали специальную операцию России на Украине.
Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине
Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий, документ предусматривает создание комиссии для такого расследования совместно с Совфедом.
Из документа следует, что в Госдуме намерены «поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами (думы)», передает ТАСС.
Комиссия будет состоять из 14 человек. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов пояснил, что состав комиссии «сформирован и согласован без замечаний всеми фракциями».
Сопредседателем комиссии от Госдумы избрана вице-спикер палаты Ирина Яровая.
«Созданная двумя палатами российского парламента комиссия обязана по итогам своей деятельности проинформировать граждан России, дружественных нам государств и все мировое сообщество о реальном положении дел в сфере потенциальных биологических угроз и причастности к ним представителей США и Украины», – отметил Морозов.
Он не исключил, что в ходе расследования «будут установлены факты причастности конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия, что является военным преступлением и подлежит соответствующей юридической оценке, причем с привлечением международных организаций».
Ранее Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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