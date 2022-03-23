В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО

Си Цзиньпина заподозрили в дальнейшем сближении с Россией после беседы с Байденом

Прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, следует из материалов издания Politico.

В Politico считают, что Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, передает РИА «Новости».

Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.

«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», – пишет Politico.

Вместо этого КНР, вероятно, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.

При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними.

Это, как указывается, скорее лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. До этого Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. По ее словам, США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе и в регионах Индийского и Тихого океанов.

В Китае назвали собственную позицию по Украине справедливой.

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