Украинские силовики обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным журналистам, рассказал житель освобожденного города Рубежное в Донбассе Николай.

«Зашли украинские войска стали у нас на квартале Линева и начали бомбить наши дома. У нас в округе не было никаких ни ЛНР, ни ДНР, никого. Вот это они (украинские силовики) разбили наш дом, и бомбили трое суток. Спустя трое суток пошли только русские войска... И теперь нам рассказывают, что украинцы освободители. Эти сволочи расстреляли наш город, поубивали людей. Этот предатель Зеленский вместе с Байденом», – передает РИА «Новости» слова очевидца.

По мнению жителя Рубежного, обстрелы жилых районов проводились для того, чтобы создать «необходимую картинку» для иностранных журналистов.

«А потом приехали журналисты западные, показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все здесь натворили, войну, весь бардак – это украинцы. А тут и рассказывают по всему миру, что здесь украинцы – миротворцы. Это все ложь, покажите всему миру вот это. Покажите за рубежом, и пускай зарубежная пресса правду говорит. Не надо врать... они ни одного правдивого кадра не осветили, я мониторил...», – рассказал он.

Ранее благодаря свидетельству рассекреченного документа ФСБ стало известно, что США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям.