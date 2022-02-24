В ДНР назвали задачу вооруженных сил республики

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 11:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось.
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Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали.
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Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР назвали задачу вооруженных сил республики
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Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задачей сил ДНР является вход на границы Донецкой области и освобождение этих территорий.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что скоро города Донбасса будут освобождены.
«Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия 24».
Ранее города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность
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Принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно Декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории», – передает ТАСС слова Небензи.
«Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является», – указал постпред России.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому вопросу.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая, и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения народной милиции ДНР и народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию
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Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
Также в МИД страны назвали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является «актом вооруженной агрессии против Киева».
«Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.
Министерство призвало международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
Военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, сообщают в ЛНР.
Об этом сообщает ТАСС.
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение.
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Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти оружие.
«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», – приводит ТАСС слова Пушилина, сказанные лидером ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«А может быть, какая-то часть [оружия ВСУ] начнет перемещаться уже в Европу? И там этими оголтелыми националистами могут уже совершаться теракты, грабежи и разные преступления?» – высказал предположение Пушилин.
Ранее Пушилин отметил, что вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской Народных Республик может решиться мирным способом. Он также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Глава минобороны Британии: Лондон всегда может «дать под зад» Москве
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине и противодействи России. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным. «Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп. По его мнению, Россия планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Счастье и Станица Луганская – под контролем ЛНР», – написал он в Telegram-канале.
Тем временем представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за минувшую неделю при обстрелах со стороны ВСУ погибли 3 военных и 4 мирных жителя, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
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Кустурица сказал, какая судьба ждала ДНР и ЛНР без России
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Решение российского руководства признать независимость республик Донбасса поможет установить мир в этом регионе, заявил режиссер Эмир Кустурица.
«Если в Луганске и Донецке будет мир – я это поддерживаю. Я вижу, какие нацисты там (на Украине), я слышал, что на организацию майдана, военного переворота там были потрачены миллиарды долларов», – заявил он в интервью «Известиям».
Он предположил, что с Донбассом могло стать то, «что американцы сделали в Хорватии, – геноцид, истребление людей»
Режиссер добавил, что регион ждала бы судьба Югославии в случае, если бы не было принято решение о признании независимости республик.
По его словам, США виноваты в финансировании политических переворотов, один из которых произошел на Украине.
«Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война – это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют», – заключил Кустурица.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Небензя объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР
Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», – сказал он на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
Небензя добавил, что «мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта».
Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан.
По его словам, ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться.
«Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус. Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться», – указал постпред России.
Небензя отметил, что Запад даже не призывал Киев выполнять Минские соглашения, ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу. Он указал на то, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.
Постпред заметил, что Киев с самого начала вынашивал план реванша в отношении Донбасса, «не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсий».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики», – заявил Небензя.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Путин рассказал о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении
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Попытки Москвы договориться о нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Путин указал, что после развала СССР «при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно, так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», передает РИА «Новости».
Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в России: «Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем».
По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению, но этого «никогда не получится».
Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении.
«Все тщетно», – заявил Путин.
По словам президента, «по мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее». Кроме того, «в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса».
«Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что освоение Североатлантическим альянсом Украины неприемлемо.
«Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия», – заключил Путин.
Ранее Путин заявлял, что планируемое вступление Украины в НАТО является угрозой для России.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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