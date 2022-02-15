Трасс отмахнулась от «оскорблений» Лаврова

Глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала ITV заявила, что ей «все равно» на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», – цитирует ее РИА «Новости».

При этом Трасс сообщила, что ее не волнуют оскорбления, которым она якобы подверглась. «Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства. Мы продолжим обращать на это внимание. И, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом», – передает ТАСС ее слова.

Отмечается, что слова об «оскорблениях со стороны Лаврова» прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что «Лавров бы не так сильно насмехался над ней», если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.

Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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