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США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
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В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.
Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.
Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира
Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден
«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.
Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.
«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.
США обвинили Россию в попытке бросить вызов существующему миропорядку
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
По словам главы Госдепа США, действия Москвы «угрожают создать новый прецедент на территории Европы, когда на обсуждение выносятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности». Эти принципы, продолжил госсекретарь США, заключаются в том, что «границы и территориальная целостность государства не могут быть изменены силой», «неотъемлемое право граждан демократических государств принимать решения в своих странах и определять будущее своей страны» должно уважаться, а «все члены международного сообщества связаны едиными правилами и должны нести издержки, если они не выполняют взятые на себя твердые обязательства», передает ТАСС.
«Эти принципы выходят за пределы Украины, они выходят за пределы Европы. Это фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка, который мы вместе пытаемся установить, сохранить и при необходимости скорректировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе и расшатать наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, принудить демократические страны потерпеть поражение», – выступил с утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он вновь назвал дипломатию «единственным ответственным способом урегулирования этого кризиса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе
США рассматривает возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе, если Россия будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По словам источника, администрация президента США «составляет список возможностей для изменения конфигурации сил в Европе для обсуждения с Россией». Несколько источников отметили, что одного лишь отведения российских сил на Украине будет недостаточно для такого действия. Бывшие чиновники указывают, что без последнего какой-либо значимый прогресс будет невозможен, передает «Коммерсант».
Кроме того, обсуждения могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
Отмечается, что администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев.
Как напоминает NBC News, в Европе дислоцированы более 70 тыс. военнослужащих США, из них примерно 6 тыс. находятся в Восточной Европе в основном на основе ротации, в том числе около 4 тыс. – в Польше. Другие страны НАТО также имеют тысячи военнослужащих на ротационной основе в регионе для поддержки восточного фланга альянса.
Ранее сообщалось, что НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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США открестились от обещаний России о нерасширении НАТО на восток
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад в прошлом якобы не предоставлял Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.
«Москва <…> продвигает ложную интерпретацию, согласно которой НАТО угрожает России, НАТО планирует размещать военную инфраструктуру на Украине, чтобы разжечь конфликт с Россией, НАТО после окончания холодной войны пообещала не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушила эти обещания», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Все эти утверждения ложны. НАТО является оборонительным альянсом, существует с целью защиты, а не нападения. Именно по этой причине после окончания холодной войны НАТО значительно сократило свои неядерные и ядерные силы, потому что НАТО больше не надо было поддерживать такой же уровень обороны. Начиная с этого момента НАТО не укрепляло свой оборонный потенциал в Европе до тех пор, пока Россия не вторглась на Украину в 2014 году. И даже тогда это было сделано в ограниченном и взвешенном масштабе», – утверждает Блинкен.
«В дополнение к этому НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Оно не могло и не стало бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основана НАТО», – изложил свою версию госсекретарь США.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По его словам, бывшего лидера СССР Михаила Горбачева «напрямую спрашивали об этом в интервью в 2014 году, и он очень четко сказал, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась на переговорах по объединению Германии, которые положили конец холодной войне». «Обещания того, что НАТО не будет расширяться, не было. Госсекретарь [США] Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989–1992 гг) говорил то же самое», – утверждает Блинкен. «Членство в альянсе всегда было решением НАТО и тех стран, которые стремятся в него войти, и никого другого», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США оценили влияние помощи ОДКБ Казахстану на переговоры с Россией
Отправка Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворцев в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров России и США, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу сообщить, сказалось ли направление контингента ОДКБ в Казахстан на планах проведения Москвой и Вашингтоном переговоров по безопасности.
«Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», – отметила Псаки. Вопросы относительно российского участия в контингенте ОДКБ, отправленном в Казахстан, она рекомендовала задавать Москве.
В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за развертыванием миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. «Я скажу, что США и, откровенно говоря, весь мир будут следить за любыми нарушениями прав человека», – сказал Прайс.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности свободы СМИ в Казахстане.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
Напомним, в декабре минувшего года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российско-американские переговоры в Женеве должны начаться 10 января, 12 января соберется Совет Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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Пушков обвинил Блинкена в плохом знании истории
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Госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю, выразил мнение сенатор Алексей Пушков, комментируя утверждение главы американского внешнеполитического ведомства о том, что Запад якобы не гарантировал Москве нерасширение НАТО на восток.
«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Горбачев сделал стратегический просчет, не обязав американцев и Коля зафиксировать это [обязательство] на бумаге. Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязываюших и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена», – заключил сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США опровергли сообщения о подготовке вывода войск из Восточной Европы
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Появившиеся в СМИ сообщения о подготовке вывода американских войск из Восточной Европы неверны, силы Соединенных Штатов будут увеличены в случае «агрессии» России против Украины, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
«Я хочу предельно четко сказать, что они (сообщения о планах вывода войск США из Восточной Европы) неверны», – приводит слова представителя Госдепа США ТАСС.
«На самом деле мы четко говорили России как публично, так и в частном порядке, что в случае, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину, мы укрепим наших союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священная обязанность», – добавила дипломат США.
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность обсуждения с Россией сокращения численности американских войск в Восточной Европе, если Россия будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны. Ранее в США допустили, что требование России о выводе иностранных войск из Восточной Европы и предоставления гарантий дальнейшего нерасширения НАТО может заставить Соединенные Штаты исключить Эстонию, Латвию и Литву из Североатлантического альянса ради стратегического соглашения с Москвой.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
-
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросу возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».
Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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США обвинили Россию в выдвижении «абсолютно непроходных» требований
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы выдвигает США ряд «абсолютно непроходных» требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.
«Я думаю, что определенным образом это является частью стратегии: выдвинуть список абсолютно непроходных требований, а затем утверждать, что другая сторона не желает взаимодействовать, и использовать это как своего рода обоснование для агрессивных действий», – приводит мнение Блинкена ТАСС.
При этом госсекретарь Соединенных Штатов выступил с утверждением, что «Россия хорошо знает, какие предложения являются непроходными».
Ранее Блинкен выступил с утверждением, что Запад не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
-
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Блинкен призвал не удивляться «провокации» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы может устроить провокацию с целью обосновать возможное применение военной силы против Украины.
«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», – приводит мнение Блинкена ТАСС.
«Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Антонов назвал НАТО рудиментом холодной войны
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Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе, а сам трансатлантический блок является рудиментом холодной войны, заявил посол России в США Анатолий Антонов журналу Newsweek.
«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок – это рудимент холодной войны», – приводит слова посла ТАСС.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
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В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед переговорами с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей США о том, что на переговоры с Россией американцы идут без «ощущения оптимизма».
Представитель Белого дома заявил, что американская сторона идет на переговоры «с ощущением реализма, не оптимизма». В Вашингтоне сказали, что намерены оценивать действия России, а не публичные комментарии: «Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений».
В ответ официальный представитель МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила: «Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», – передает РИА «Новости».
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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Россиянин Клюшин в суде США заявил о невиновности
В ходе заседания суда в Бостоне россиянин Владислав Клюшин, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, заявил о невиновности по всем пунктам обвинения.
В ответ на каждый из пунктов обвинения, которые зачитала судья Мариан Боулер, Клюшин отвечал: «Невиновен». Он обвиняется по четырем пунктам, включая преступный сговор, осуществление незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и штраф примерно в 6 млн долларов. Боулер отказала Клюшину в освобождении под залог из-за «риска побега», передает ТАСС.
Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».
США назвали Россию «главной угрозой европейской безопасности»
В последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России, заявил представитель администрации США высокого ранга.
В Белом доме заявил, что у США «есть что обозначить из собственных обеспокоенностей». Американский чиновник заявил, что «это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, «Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в мириады выборов», включая американские, «использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как» Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне считают, что «любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях».
Кроме того, в Белом доме сказали, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, «но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.