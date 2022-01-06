МИД Казахстана напомнил хронологию протестов и беспорядков

МИД Казахстана опубликовал официальное заявление, в котором собрана хронология последних событий в стране и решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как пояснило ведомство, сейчас «веден режим чрезвычайного положения на всей территории страны». Указывается, что «изначально митинги начались в Мангистауской области». Ее жители потребовали «снизить розничные цены на сжиженный газ». Власти удовлетворили это требование, а также «ввели мораторий на повышение цен на социально значимые продукты, ГСМ, коммунальные услуги». Кроме того, отмечается, что «все задержанные в первые дни акций протеста были освобождены», сообщает Sputnik в Telegram.

Однако «выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти». Так, в Алма-Ате напали «на административные и военные объекты», захватили аэропорт, удерживали «иностранные пассажирские и грузовые самолеты», что «говорит о высоком уровне подготовки и координации действий нападавших».

Как заявил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом». В связи с этим «президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета Безопасности» страны и «обратился к ОДКБ с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции».

МИД указывает, что «режим ЧП включает комплекс мер для поддержания общественной безопасности и верховенство закона». Силовики «уполномочены пресекать любые противоправные действия».

Ведомство заверило, что власти «продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа», а также «безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов». Казахстан «привержен соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции «Слышащего государства», сказано в сообщении МИДа. Ведомство «поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества».