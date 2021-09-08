Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах

Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР.

Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения.

«У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он.

Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах.

«Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он.

По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.