МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧП на границе с Белоруссией 30 сентября 2021, 05:04 Текст: Антон Антонов

Польский президент Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, сообщила его канцелярия. Спикеру парламента направлен «запрос о выражение Сеймом согласия» на продление режима ЧП на два месяца. Режим ЧП действует «на территории части Подляского и части Люблинского воеводств», передает РИА «Новости». Напомним, чрезвычайное положение было введено Польшей в сентябре. По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тыс. попыток нелегального пересечения границы.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. В МВД назвали число иностранцев в России 29 сентября 2021, 15:45

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. «Семь миллионов иностранцев всего в России – мигранты, которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных», – цитирует Казакову ТАСС. Она отметила, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября. Таких иностранцев более 1 млн человек. Ранее в МВД сообщали, что число совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Лукашенко допустил возможность стать главой Всебелорусского народного собрания 28 сентября 2021, 19:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить. В ходе расширенного заседания Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона, Лукашенко прокомментировал разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом качестве определять, кто будет президентом республики, передает БелТА. По информации агентства, Лукашенко отметил, что «даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ». Также президент Белоруссии предлагает в новой конституции наделить Всебелорусское собрание правом внесения изменений в основной закон страны. «Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения конституции. Законотворчество – это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», – сказал он. Ранее сообщалось, что согласно проекту новой конституции Белоруссии экс-президенты страны будут пожизненно входить в состав Всебелорусского народного собрания. 16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. В июле Лукашенко вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики. Лукашенко пообещал наказание убийцам сотрудника КГБ Белоруссии 29 сентября 2021, 12:24 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. «Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье», – цитирует ее БелТА. По ее словам, Лукашенко заявил, что «безнаказанным это не останется». Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ. Ранее проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством. Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. В МВД заявили о намеренном искажении иноагентами образа мигранта в России 29 сентября 2021, 18:44

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Образ мигранта в России пытаются криминализировать для порождения неприязни в обществе, заявила руководитель ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. «Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией», – цитирует Казакову ТАСС. Она пояснила, что в прессе фигурируют «выдуманные истории», которые предназначены для «криминализации образа иностранца», которому тот не соответствует. Также они нужны, чтобы «породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам». В СМИ нет положительных примеров того, как иностранцы, приезжая в Россию, не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу, добавила представитель ведомства. «Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так», – сказала Казакова. По данным МВД о состоянии преступности с января по август 2021 года, число преступлений, совершенных иностранцами, возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%. При этом количество преступлений против мигрантов уменьшилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи. Ранее Казакова отмечала, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября, и они смогут спокойно продолжать работать. Однако тем, кто не стал продлять документы, грозит выдворение из России. Глава МИД Белоруссии заявил о начавшейся гибридной войне против республики 27 сентября 2021, 17:43 Текст: Елена Мирошниченко

Против Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада, заявил в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД республики Владимир Макей. «Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям», – приводит его слова РИА «Новости». Макей отметил, что несмотря на «ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации». По его словам, Белоруссия также оказалась вовлеченной не по своей воле «в пучину этой геополитической войны». После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики. В ГП Белоруссии заявили о законности действий применивших оружие сотрудников КГБ 29 сентября 2021, 09:35 Текст: Елена Мирошниченко

Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска... Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры. Агентство Sputnik Беларусь между тем сообщает, что во дворе жилого дома, где накануне произошла перестрелка и был смертельно ранен сотрудник КГБ, обстановка спокойная, представителей следственных органов и судебных экспертов пока нет. «Утро во дворе дома, где накануне в перестрелке погиб офицер КГБ. Пока нет ни оперативников, ни представителей следственных органов и судмедэкспертов... Окна квартиры, в которой велась стрельба, выходят на школу, в которую сейчас спокойно идут дети», – сообщает агентство в своем Telegram-канале. Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. На нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» в Белоруссии произошел пожар 28 сентября 2021, 22:55 Текст: Антон Никитин

На территории белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нафтан» в Витебской области произошло возгорание, сообщило МЧС Белоруссии. «При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. Происходит факельное горение на отметке плюс три метра», – сообщило МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале. «По состоянию на 22.05 факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС. (...) В 22.14 пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве. Напомним, 23 июня пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, в результате оказалось нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей республики. Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе 27 сентября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с мигрантами на белорусской границе – это гуманитарная катастрофа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. «Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», – цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение и «никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди». Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Адвокат сообщила об ухудшении условий содержания Бабарико 28 сентября 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

Содержание экс-претендента на пост белорусского президента Виктора Бабарико стало хуже, заявила адвокат политика Евгения Пыльченко. Виктору Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных перерывов, сообщили в штабе политика со ссылкой на Пыльченко, передает РИА «Новости». В помещении пекарни, где работает Бабарико, сохраняется высокая температура, но недостаточно вентиляции. «Несмотря на обращение защиты, проблема не решена, что означает сохранение неадекватных для здоровья человека условий. Теперь же стало известно, что Виктору Дмитриевичу запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов. Такой запрет явно выходит за пределы полномочий должностных лиц, не основан на праве и создает условия для ухудшения самочувствия. Это совершенно неприемлемо», – указали в штабе. Там добавили, что на прошлой неделе Бабарико не получил ни одного письма. В июле Верховный суд республики приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу за получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В Белоруссии предложили ввести ответственность за призывы к санкциям 28 сентября 2021, 19:33 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский парламент получил проект об ужесточении ответственности за действия во вред национальной безопасности страны. «В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия») проектом закона усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Белоруссия, физических и юридических лиц Республики Белоруссия», – цитирует сообщение пресс-службы нижней палаты парламента страны ТАСС. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООН заявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада. В Белоруссии допустили проведение референдума по вопросу смертной казни 28 сентября 2021, 16:13 Текст: Евгения Шестак

Вопрос о смертной казни в Белоруссии должен обсуждаться на специальном референдуме, сообщил председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич. «Сегодня позиция Конституционной комиссии [заключается в том], что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум [по новой редакции основного закона]. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», – цитирует БелТА Миклашевича. Ранее представители Евросоюза и Совета Европы призвали Белоруссию, единственную европейскую страну, в которой до сих пор проводятся смертные казни, отменить высшую меру. Газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где используют высшую меру наказания. И хотя критика со стороны ЕС не утихает, приговоры по-прежнему приводят в исполнение. Последний был в июне 2019 года. Сейчас преступников казнят на территории тюрьмы, в специальном помещении, а в 90-е это происходило в лесу, прямо у вырытых могил. В течение последних 20 лет в Белоруссии казнили свыше 400 человек. Напомним, в августе начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило заявил, что вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен становиться инструментом давления в диалоге со странами Европы.