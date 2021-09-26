Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон

Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США

«Прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против «Северного потока – 2», а также санкции против физических лиц и госдолга России.

«Достигнутое между Байденом и Меркель соглашение по «Северному потоку – 2» постепенно уходит в прошлое, равно как заканчивается и политическая карьера канцлера Германии. Поэтому здесь могут появиться неприятности и для России, и для Германии», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

Но «для того, чтобы санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу, помимо голосов Палаты представителей, «необходимо добиться одобрения этой инициативы в Сенате, подписания пакета санкций в Белом доме и самое главное – желания Байдена реализовать их».

Кроме того, эксперт сомневается в том, что новые санкции как-то существенно повлияют на сам проект, «потому что технически он уже достроен». Он также напомнил, что «санкции, введенные Трампом против «Северного потока – 2», хоть и мешали строительству газопровода, но не препятствовали ему».

Что касается санкций против физических лиц и госдолга России, то здесь, «надо понимать, что политика Вашингтона и политика Байдена – это не одно и то же». «Президент США после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, как мне кажется, хотел бы сделать отношения с Россией предсказуемыми или даже доброжелательными, – объясняет он. – Но, с другой стороны, на него сильно давит Конгресс, который обвиняет президента в слишком мягком отношении к России и требует вводить новые санкции».

«Многое будет зависеть от двусторонней повестки отношений и намерений Байдена. Кроме того, прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – резюмировал эксперт.

Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года) приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов, якобы причастных к нарушениям прав человека. Также конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России

При этом одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.

Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России.

Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».

В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.

В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.

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