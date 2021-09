США испугались российского «спутника-матрешки» НАСА выразило желание продолжить сотрудничество с Россией 22 сентября 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «с большим энтузиазмом» смотрит на продолжение сотрудничества с Россией. Нельсон отметил, что это сотрудничество «является длительным, с 1975 года». «Я хочу, мы хотим, НАСА хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы», – приводит его слова ТАСС. Сотрудничество двух стран в космосе, по словам Нельсона, «является образцом для мира, который часто находится в состоянии напряжения из-за политики». Государства демонстрируют, что «могут объединяться» и «мирно сотрудничать в космосе», сказал Нельсон, призвав «сохранять эту модель». Нельсон заявил, что надеется посетить Москву «как только станет возможно в ситуации с COVID», передает РИА «Новости». В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА и заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой.

Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 19 сентября 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией. «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи. Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH — U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021 Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева». Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна» 21 сентября 2021, 20:06

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун. «Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале. Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун. В США сочли санкции против России признаком бессилия 20 сентября 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Американские санкции в отношении Москвы сигнализируют об упадке Вашингтона и уменьшении его политического веса на международной арене, пишет Foreign Affairs. По мнению профессора Университета Тафтса Дэниела Дрезнера, американское руководство часто использует этот инструмент, потому что остальные способы повлиять на другие государства оказались недоступны. При этом ограничения с каждым годом становятся все менее эффективными. Они ухудшают отношения США как с соперниками, так и с союзниками, а также ускоряют падение страны на глобальном уровне. По словам автора, Россия или Китай научились легко обходить санкционный режим и не замечать его из-за достаточной экономической мощи. Дрезнер подчеркнул, что ограничения давно приобрели декларативный характер, однако американские власти отказываются это признавать: отмена санкций будет означать признание собственной слабости и потерю престижа на международной арене. Он также добавил, что США необходимо существенно пересмотреть подход к этому экономическому инструменту. «Политики должны относиться к нему, как к скальпелю, а не швейцарскому ножу», – написал эксперт, передает РИА «Новости». Журналист предложил структурировать экономическую внешнюю политику Соединенных Штатов вместо бездумного накладывания санкций и чаще прибегать к альтернативным методам давления. Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США потеряли веру в себя, и после событий последних лет мир тоже перестал верить в силу Вашингтона. Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму 21 сентября 2021, 03:31

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, подчеркнули в российской дипмиссии в Вашингтоне. «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17–19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН 21 сентября 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН. Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости». Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик. По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. США обвинили Россию в дезинформации по выводу войск из Афганистана 21 сентября 2021, 20:22 Текст: Елена Мирошниченко

Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. «Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана», – говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США, передает РИА «Новости». Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Антонов рассказал о возможном визите Нуланд в Россию 19 сентября 2021, 16:57 Текст: Елена Мирошниченко

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд пока не выдали. «Визу ей не выдали», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. США испугались российского «спутника-матрешки» 21 сентября 2021, 22:53 Текст: Антон Антонов

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд. Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости». Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите. Россия призвала США объяснить кибератаки во время выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 02:33

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории, говорится в заявлении российского посольства в США. «В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. В понедельник глава Минцифры Максут Шадаев информировал, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования проводились кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак велась с территории США, еще 25% – из Германии. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы 19 сентября 2021, 16:34 Текст: Елена Мирошниченко

Россия передала в США материалы, подтверждающие претензии о вмешательстве в российские выборы, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Мы передавали материалы, полученные из Москвы», – приводит его слова РИА «Новости». Он рассказал, что в материалах «речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)». «На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга», – рассказал Антонов. Дипломат отметил, что Россия заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. В Госдуме обвинили СМИ Запада в попытке дискредитации выборов в России 20 сентября 2021, 01:45

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кампания с целью дискредитации российских выборов развернулась в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии в понедельник. По словам Пискарева, наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Британии, Германии, Франции и Чехии, причем число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования. Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркивал, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», «направленной на дискредитацию выборов». Накануне Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. В Китае объяснили страх США перед Россией и КНР 20 сентября 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон боится ядерного оружия, которое есть у России и Китая, поэтому старается всеми способами избежать военных столкновений, считает журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь. Автор привел в статье заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса, которые заявили, что военные действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению «самого страшного дня для всей планеты», передает РИА «Новости». Ху Сицзинь отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между государствами. Войска на передовой становятся все ближе, и США опасаются возможности случайного столкновения. Журналист обратил внимание на слова Хайтена об опасности войны с ядерной державой. «Понимаете? На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России», –заключил эксперт. Автор отмечает, что для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций Речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства. Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является значительным вызовом для США. Совет РАН по космосу рекомендовал продолжить эксплуатацию МКС 21 сентября 2021, 21:13

Фото: nasa.gov

Текст: Елена Мирошниченко

Научно-технический совет Роскосмоса и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали продолжить эксплуатацию Международной на период создания Российской орбитальной служебной станции, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации «Роскосмос» представить в правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС», – передает сообщение РИА «Новости». Напомним, руководство НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) как минимум на десять лет. 2 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года. Глава РАН призвал сделать лунную программу приоритетом для России 21 сентября 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Лунная программа должна стать приоритетной в освоении космоса для России, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «Мы считаем, со стороны РАН, и, в общем-то, Роскосмос это тоже поддерживает, что для нас <...> приоритетом является наше возвращение в лунную программу. <...> Невозможно представлять себе освоение дальнего космоса, если мы не освоим нашего ближайшего «соседа». Это невозможно по всем параметрам, и по той же роботизированной космонавтике», – цитирует главу РАН ТАСС. Он отметил, что сигнал до естественного спутника Земли доходит за секунду, что позволяет управлять роботами и различными технологиями на основе ИИ. «А если сигнал распространяется 20 минут от Марса, то понятно, что это уже совсем другие требования по развитию роботизированной космонавтики и внедрению ИИ», – указал Сергеев. По его мнению, в освоении космоса необходимо международное партнерство, так как экономическая ситуация не позволяет России и нескольким другим странам вести такие исследования раздельно. «Вопрос международного сотрудничества связан и с Венерой. <...> Не хотелось бы, чтобы эта планета выпала из поля дальнейшего освоения космоса. У нас есть проект, очень хотим, чтобы было сотрудничество с американцами, все складывается, но бывают различные задержки», – пояснил Сергеев. Ранее гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено, программу уточнят.