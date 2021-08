В Польше заявили о «сильном страхе» Москвы из-за союза Варшавы и Киева На Украине захотели создать совместный с Польшей газовый хаб 31 августа 2021, 07:40

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В компании считают, что Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор. «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm. «Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия», – говорится в сообщении. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3» 30 августа 2021, 17:19

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. «Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости». Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил. Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Украинцев назвали «божьей нацией» 30 августа 2021, 10:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. «Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», – заявила активистка в интервью с «Главредом». Писательница отметила, что украинцы очень искренние и доверчивые, поэтому их любит Бог, но из-за этого многие нации ставят себя выше Украины. Также она добавила, что русские «тырят» украинский борщ, и обвинила их в «краже» матрешек и пельменей у китайцев. Ницой посоветовала соотечественникам «быть зубастыми и выгрызать свое». Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала «московскими дикостями». Ранее Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины» 30 августа 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов. Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США. «Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook. Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине. «Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства. Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского. Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он. Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2». Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября. Киев захотел построить трубопровод для поставок водорода в ЕС 30 августа 2021, 14:36

Фото: Jan Richter/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина – ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Решение СНБА введено в действие указом президента от 28 августа, который опубликован на сайте главы государства, передает «Интерфакс». Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения. До 31 октября необходимо также разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров. Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что в случае провала переговоров «Нафтогаза» с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом. Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ 30 августа 2021, 19:34

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы ЕС, сообщил Газпром. Nord Stream 2 изучает решение суда на предмет возможного обжалования, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Газпрома. Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану 30 августа 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов. «Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы». Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом. «Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он. Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет. «Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов. Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября. Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине 30 августа 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими, сообщила компания – оператор энергосистемы страны «Укрэнерго». «Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <…> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», – приводит текст сообщения ТАСС. В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового – на 3,6%. Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть. В прошлый четверг в «Укрэнерго» предупредили о критической ситуации с запасами угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России придется спасать Украину от замерзания. Польская компания решила добывать газ на Украине 30 августа 2021, 13:48 Текст: Алексей Дегтярев

Польская компания PGNiG подписала с украинской Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU) договор о совместной разведке газа на Украине. «В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе, – цитирует главу PGNiG Павла Маевского ТАСС. Он отметил, что так польская компания расширяет геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок. Начало работ планируется на вторую половину 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», – подчеркнул Маевский. Библивская нефтегазовая площадь располагается в Львовской области, в 69 километрах от Львова. Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО 31 августа 2021, 06:57

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости». «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда». Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников. В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине назвали два способа «вернуть» Крым 30 августа 2021, 09:08 Текст: Евгения Шестак

У Украины есть два способа «вернуть» Крым, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый. Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии, передает телеканал «Наш». «Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», – подчеркнул Чалый. Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы. Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик. «Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», – заключил Чалый. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Крым рано или поздно «вернется» в состав Украины, а украинский саммит «Крымская платформа» является историческим прорывом. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Минюст Украины взял на работу пожизненно осужденную 30 августа 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что взял на работу в ведомство женщину, отбывающую пожизненное заключение. «Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал Малюська в Facebook. По его мнению, работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства «крайне нежелательно». «В ситуации с пожизненниками – это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», – добавил министр. При этом он не уточнил, какую именно работу в ведомстве выполняет осужденная, а также не пояснил, за какие преступления она отбывает наказание. На Украине назвали условия перехода ВСУ в наступление в Донбассе 31 августа 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Должны сложиться «экстраординарные условия» для перехода ВС Украины в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24». «Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», – приводит слова Арестовича РИА «Новости». Арестович заявил, что война за «серую зону» в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня. Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет. Накануне в ДНР призвали ООН, ОБСЕ и МККК отреагировать на ранение детей после воскресного обстрела Горловки. В прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина собралась участвовать в британской миссии на Луну 30 августа 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина в 2022 году впервые примет участие в миссии на Луну, которую организовывает британская компания Spacebit, сообщил основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк. «Прошло уже то время, когда одна страна достигала чего-то в космосе... Наша миссия изначально британская, у нас есть британский луноход, который летит. Но можно это назвать украинско-британской миссией или украинской первой миссией на Луну... Если мы говорим об украинской части миссии, то практически 100% она реализуется, используя умы Украины и потенциал Украины, который есть на данный момент», – передает РИА «Новости» слова Танасюка. По его словам, планируется, что во время полета на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу, когда будет осуществлена эта миссия, она, скорее всего, будет осуществлена не в первом квартале, но это будет 2022 год. По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк.



Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций. МИД назвал иск России к Украине в ЕСПЧ крайней мерой 30 августа 2021, 09:48 Текст: Евгения Шестак

Российская жалоба на Украину в ЕСПЧ является продуманным шагом, но это крайняя мера, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. «Строить какие-то прогнозы по поводу того, как будет рассмотрена эта жалоба, достаточно сложно. Это в общем-то шаг, на который РФ пошла осознанно, он является продуманным. Достаточно долго шла подготовка такого шага. При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, РФ до этого в международные органы не обращалась. И в том что касается ЕСПЧ, это первая межгосударственная жалоба, которая подается Россия», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости». По его словам, факторы, которые вынудили Россию пойти на этот шаг, «лежат на поверхности». Он напомнил, что министр иностранных дел России и официальный представитель МИД неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к масштабному и систематическому нарушению прав человека на Украине. К этим же нарушениям Россия привлекала внимание и контрагентов в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, однако ответа не получила. «К сожалению, мы не получали от них какой-то внятной реакции, не говоря уже о том, что Украина категорически не признает факт наличия каких-либо нарушений со своей стороны, несмотря на заключение, допустим, Венецианской комиссии Совета Европы по целому ряду законов, которые недавно были приняты на Украине, несмотря на совершенно вопиющие случаи, связанные и с гибелью людей на майдане, несмотря на совершенно очевидные вопиющие факты гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая (2014 года), несмотря на захваты и насилие в отношении представителей канонической православной церкви на Украине, несмотря на запреты на въезд и на деятельность представителей российских СМИ, журналистов, политических деятелей, несмотря на гибель людей в результате контртеррористической операции так называемой на юго-востоке Украины, когда просто развязана война против собственного украинского народа в Донбассе», – пояснил Лукьянцев. Также он отметил, что рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займет не один год, потому что в ЕСПЧ сейчас находится несколько исков в отношении России, тысячи исков индивидуальных. «И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно – это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов», – сказал Лукьянцев. По слова дипломата, Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и эта судебная инстанция даст должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Он подчеркнул, что в случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы. «ЕСПЧ может далее, если теоретически сочтет, что государство систематически не исполняет свои обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, поставить вопрос о том, что государство не соответствует критериям членства в организации», – пояснил Лукьянцев. 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину. Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа 30 августа 2021, 11:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Во Львове женщина сбежала из больницы после трепанации черепа, ее случайно обнаружил сотрудник подразделения тактико-оперативного реагирования, сообщила патрульная полиция Львовской области. Женщина шла по улице в одной футболке и с забинтованной головой. Обнаруживший ее полицейский срочно позвонил в экстренную службу. Оказалось, что женщине провели трепанацию черепа, а ее ищет дочь. Пока полицейский и пациентка дожидались скорую, неравнодушные прохожие принесли ей чистую одежду. «Мы благодарим патрульного и всех причастных за оказание помощи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы полиции. Ранее приехавшая с Украины женщина с симптомами коронавируса выбила дверь в больнице на Сахалине.