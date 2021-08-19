Дан прогноз по актуальности танков в будущем

Танки сохранят статус одной из основных ударных сил сухопутных войск, если не случится ядерной войны, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

«Мы все надеемся, что ядерной войны никогда не будет. Мы в это верим. Думаю, в этих условиях танки по-прежнему будут одной из основных ударных сил сухопутных войск», – цитирует ТАСС Осыко.

Он подчеркнул, что это серьезная боевая единица, без которой представить себе сейчас ударную группировку сухопутных сил невозможно. «Наверно масштабных битв типа Прохоровки во время Великой Отечественной Войны уже не будет», – добавил он.

По словам Осыко, комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Ураган-1М» и «Торнадо-С» запущены в России в серийное производство и поставлены на вооружение.

Он отметил также, что в состав нового боекомплекта входят в том числе высокоточные реактивные снаряды. «Торнадо-Г» – РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

РСЗО «Торнадо-С» создана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Напомним, в мае «Торнадо-Г» началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С».