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Рогозин обратился к водителям автомобилей от имени мотоциклистов
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к автолюбителям от имени сообщества мотоциклистов с призывом выключать на время поездки мобильный телефон.
«От имени многих моих друзей и товарищей из сообщества мотоциклистов обращаюсь к автолюбителям: садясь за руль, выключайте на время поездки свой мобильный! Хватит эквилибристики, когда, управляя своим транспортным средством, вы болтаете по телефону, а в худшем случае – набираете смски, полностью теряя контроль за движением собственного автомобиля. Скольких вы уже так убили: пешеходов с детьми, мотоциклистов? Сколько из вас поломало жизнь другим и себе, отправившись за решетку за «непреднамеренное убийство»?» – написал Рогозин в своем Twitter.
«Но разве это убийство невинных людей «непреднамеренное», если вы совершили его с телефоном руках, нарушив все писанные и неписанные правила и собственный здравый смысл? Часто езжу на работу из города и обратно на мотоцикле и давно уже обратил внимание на то, в последнее время водители на дорогах стали агрессивнее и все чаще совершают опасные и непредсказуемые маневры с телефоном в руках. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалейте других и себя! Ваша болтовня по мобиле во время управления автотранспортным средством – преступление!» – добавил глава Роскосмоса.
Ранее в МВД высказались об увеличении штрафа за пользование телефоном за рулем. Отметим, только за полгода в Москве оштрафовали несколько тысяч говорящих по телефону водителей.
Китай отозвал посла в Литве
Китайская сторона отозвала посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР.
«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.
Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.
Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио
На Олимпиаде в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат, сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Он рассказал, что отбор проб делали каждый день. Кроме того, от спортсменов требовалось информировать о месте своего нахождения, передает РИА «Новости».
Напомним, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.
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В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам
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«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.
«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.
По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.
«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.
«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.
В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла
вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.
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В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС
Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога.
Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь».
«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Россия решила помочь США с ремонтом Starliner
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения», – сообщил источник РИА «Новости».
НАСА 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем «Наука», у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели.
Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам. Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
Напомним, после стыковки с МКС на «Науке» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива «Науки».
Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины
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«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО».
«Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна».
«Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет».
Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского.
Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он.
С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.
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В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации»
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Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс.
Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан.
В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.
Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций».
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства
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Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.
«Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве.
По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства».
«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Суд обязал выдворить из России 12 участников массовой драки в Мытищах
Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице», – сообщил источник ТАСС.
В Мытищинском горсуде подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении в отношении указанных выше лиц, однако результат сообщить не смогли.
Ранее сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода «Северный поток – 2», заявила, что Москва не закрывала двери для диалога, но будет исходить из реальных шагов.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Москва исходит из «практических, реализованных на практике шагов». Уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».
«Мы поддерживаем контакты, никогда не закрывали дверь для диалога. Да, отвечаем. Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий», – добавила она.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2».
Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником Госдепа по международным энергетическим вопросам.
Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией.
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Чубайс назвал главный вызов на ближайшие десять лет
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Главным вызовом на ближайшее десятилетие станут климатические изменения, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
«Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим. <...> Единственная хорошая новость – это то, что правительство (правительство России) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет», – написал Чубайс в Facebook.
По его словам, климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человека – безоговорочна.
Также Чубайс отметил, что самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату: «планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие – форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива».
Спецпредставитель президента напомнил, что средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые решительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения. Он добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия.
«У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, в том числе отказавшись от нефти и газа», – считает Чубайс.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, где указала, что среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 год выросла на один градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю – впереди только Тирана (Албания) и Калькутта (Индия).
Ранее Анатолий Чубайс предсказал смену мировых элит в связи с внедрением передовых технологий и революцией в энергетике.
Кабаева: Судьи не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля (Линой Ашрам - прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» заявление Кабаевой в эфире «России 1».
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не 6 минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
По ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны.
«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
На британского принца Эндрю подали в суд в США за сексуальное насилие
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В США американка Вирджиния Джуфре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю. Она обвиняет его в сексуальном насилии, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.
Бойс сказал, что в США «ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом». Также он подчеркнул, что «ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона». Бойс отметил, что в течение пяти лет принц Эндрю и его советники «блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства». Адвокат считает, что принца «уже давно пора призвать к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, обвинения стали частью скандала вокруг сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна. Джуфре, которая сейчас живет в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Свел их Эпштейн. Сам принц заявил, что никогда не встречался с Джуфре. По его версии, фото, на котором они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой. Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, был найден мертвым в тюремной камере.