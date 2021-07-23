Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.

Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Фото: x99/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка 22 июля 2021, 14:32

Фото: rostec.ru

Текст: Алина Назарова

Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror. Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости». Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он. По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах. «Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

Фото: instagram.com/britisharmy

Текст: Елена Лексина

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы Patriot, которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса Patriot. Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости от США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» 23 июля 2021, 12:25

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин 23 июля 2021, 12:55

Фото: СТВ Севастополь/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов. По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон». Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Глава ФСВТС назвал новый однодвигательный истребитель конкурентом Rafale 21 июля 2021, 09:28

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Новый легкий тактический самолет (ЛТС) разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «ЛТС – это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения», – заявил Шугаев, передает ТАСС. По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации. «С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов (ЛТС)», – добавил Шугаев, отметив, что самолет будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. «Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ», – заявил он. Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступают французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34. Шугаев также заявил, что Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами. «Мы – одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер – один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию», – проинформировал Шугаев. По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. «Передача технологий – вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности – в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность», – добавил Шугаев. Глава ФСВТС также уточнил, что около 50% российского портфолио экспортных заказов приходится на авиацию. «Авиация у нас всегда была в приоритете – порядка 50% по 2020 году. Предыдущие года были чуть меньше – 48% или 47%. А по портфелю заказов, который составляет более 50 млрд долларов, мы констатируем, что авиационная составляющая приближается к 50%», – проинформировал Шугаев. По его словам, новые контракты на поставку военной авиации могут быть подписаны в текущем году. «Надеюсь, контракты будут заключены и в этом году, возможно, и на МАКС-2021. Все усилия применительно к авиации будут предприняты для того, чтобы эту нишу не потерять», – добавил он. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира. Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР 21 июля 2021, 02:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США. По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС. Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть». Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он. По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя». На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля.