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Ракова: В московских домах престарелых стартует повторная вакцинация от COVID
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В Москве в домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом у вакцинированных от COVID-19, с 15 июля стартует повторная вакцинация, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что повторная вакцинация от коронавируса в домах престарелых начнется с 15 июля. По ее словам, полгода назад массовая вакцинация «Спутником V» охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей.
«Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом», – рассказала Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения.
Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».
«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.
Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары.
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Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25082 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25082 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978.
Всего в стране выявлено 5 758 300 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 182 837 человек, из них 17 750 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 752 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 142 253 человека.
Накануне, 9 июля, в России было выявлено 25 766 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 684.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут привести к воспалению сердца, это будет официально внесено в список побочных эффектов.
Согласно информации, которую представило EMA, вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna имеют еще одно побочное действие: воспаление сердца – миокардит и перикардит, передает «Царьград».
В основном заболевание встречается у молодых мужчин. После введения второй дозы они могут чувствовать одышку, боль в груди, учащенное сердцебиение. В таком случае нужно обратить к врачу.
Всего в Евросоюзе применили около 177 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, а случаев миокардита у привитых зафиксировали 145, перикардита – 138.
Среди около 2 млн человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.
Также десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Маммолог опроверг возможность такого побочного эффекта.
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В Москве появились вакцина «КовиВак»
В Москву поступила вакцина «КовиВак», привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва», однако количество препарата в каждом пункте ограничено.
«Десятого июля в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина «КовиВак». Сделать прививку можно бесплатно без записи», – говорится в сообщении мэрии.
Уточняется, что количество вакцины в каждом пункте ограничено – не более 850 доз.
Павильоны, в которых можно сделать прививку вакциной «КовиВак», расположены в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино», Гончаровском парке.
Ранее сообщалось, что в Москве во второй раз закончилась вакцина «КовиВак».
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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Отказавшиеся от вакцинации жители Братиславы устроили митинг
Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, сообщило Словацкое телевидение.
В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее 1 тыс. граждан. Они потребовали от властей республики немедленно отказаться от «дискриминации» нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина, передает ТАСС.
Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В начале июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
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Ученые предупредили о сохранении симптомов COVID-19 до полугода
Кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение полугода после заражения COVID-19 и способны привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, заявили сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний.
По оценкам экспертов, «важным моментом является тот факт, что подобные продолжительные симптомы могут наблюдаться вне зависимости от тяжести течения» болезни. Ученые считают, что «формирующиеся в крови белки ответственны за подобное состояние, кроме того, они могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний», передает ТАСС.
«Исследование показало, что, кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, другие органы также получают значительный ущерб. У некоторых пациентов страдают кровеносные сосуды, в том числе мелкие, присутствующие в каждом органе, что грозит блокировкой общей системы кровоснабжения», – отметил один из авторов исследования эксперт национального центра Барнаби Янг.
Как показало исследование, проводившееся с января прошлого года, наименее подвержены постковидному синдрому оказались этнические китайцы старше 65 лет. Однако ученые пока не могут это объяснить. Между тем эксперты отметили, что затяжные симптомы наблюдались в Сингапуре у каждого десятого.
Ранее группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что коронавирус прячется и размножается в слюнных железах.
Британские ученые выяснили, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк.
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Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации
Ошибочное подтверждение прохождения полного курса вакцинации после первой прививки от коронавируса получили более 100 тыс. жителей немецкого Бранденбурга, сообщило издание BZ Berlin.
По имеющимся у издания сведениям, на 16 июня около 460 тыс. жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады, передает РИА «Новости».
Однако к тому моменту лишь 382 тыс. бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, отмечает издание, более 100 тыс. человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Между тем в июне стало известно, что эффективность германской вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac оказалась ниже 50%. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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В Москве закончилась вакцина «Ковивак»
Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в Москве вновь закончилась, сообщила мэрия российской столицы.
«Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», – передает текст сообщения ТАСС.
Накануне вакцина «КовиВак» появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. 28 июня вакцина «КовиВак» во закончилась в прививочных пунктах столицы. В первый раз вакцина «КовиВак» в Москве временно закончилась 22 июня.
Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08.00 мск до 22.00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8.00 и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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В Шереметьево объяснили скопившиеся очереди
Шереметьево работает в стандартном режиме, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщила директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова.
«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», – цитирует РИА «Новости» Захаренкову.
По ее словам, регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.
«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультации пассажирам», – добавила она.
По ее словам, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. На мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео о больших очередях в Шереметьево, сообщалось также, что многие пассажиры опаздывали на рейсы.
Названы главные достижения московского метро за десять лет
Открытие новых станций, удобные поезда, навигация, автоматы по продаже билетов, оплата смартфоном, сопровождение и чат-бот вошли в топ-10 инноваций, которые реализовали в метро Москвы за последнее десятилетие.
В День московского транспорта, 10 июля, представлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро Москвы. Так, например, открытие новых станций и их доступность для жителей города стало одним из главных достижений подземки. За пять лет открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89% москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки, сообщается на сайте мэрии столицы.
Кроме того, в московском метро появились удобные и современные поезда. Более 2300 вагонов с кондиционерами пустили в московском метро с 2016 года. С учетом поставленных ранее уже две трети поездов метро в столице стали комфортными и современными. К концу 2023 года это число вырастет до 80 процентов. Еще один плюс подземки – информационные экраны. Их в вагонах метро установлено более 17 тыс. На них транслируется полезная информация, которая позволяет хорошо провести время в дороге: новости, актуальные изменения в метро и интерактивные викторины.
Вся навигация приведена к единому стилю, стала простой и понятной. При ее разработке были учтены мнения четырех тысяч пассажиров. Появились дублирующие надписи на английском языке, и исчез лишний информационный шум.
Учтены на станциях коронавирусные меры. Установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. Поезда регулярно проходят дезинфекционную обработку.
Московская транспортная карта «Тройка» действует и за пределами столицы. Ей можно расплатиться сразу в восьми регионах России. Еще более 40 регионов заинтересованы в интеграцию карты в свою транспортную систему. Более того, проект по интеграции «Тройки» победил в престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021 в номинации «Самая умная билетная программа».
В метро на кассах добавили современные терминалы. С внедрением технологий время ожидания в очереди сократилось в 3,3 раза. Установлены около 900 терминалов, через которые пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или смартфоном. В столичной подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает людям с различными проблемами со здоровьем пользоваться метро.
Также у метро Москвы есть собственные приложение, и чат-бот. Они помогут построить нужный маршрут и пополнить баланс. А чат-бот еще умеет поддерживать разговор и шутить.
Ученый объяснил бессимптомное течение COVID-19
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.
«Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек», – сообщил специалист.
Напомним, в ноябре минувшего года группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.
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Состояние певицы МакSим улучшилось
Певица Марина Максимова (МакSим) чувствует себя немного лучше, однако про положительную динамику говорить пока рано, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.
«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», – приводит ТАСС слова Богушевской.
Она отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Американская Pfizer собралась рекомендовать третий этап вакцинации
Американская компания Pfizer намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной совместно с германским партнером BioNTech, сообщили источники The Washington Post.
По имеющимся у источников издания сведениям, в понедельник может состояться встреча, в которой, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок, передает ТАСС.
В четверг Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения бустерной дозы препарата. Как отмечалось в сообщении, «первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <…> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций».
Как в свою очередь вскоре после публикации пресс-релиза Pfizer и BioNTech информировало Reuters, FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата. «Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо», – отметили они.
Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут привести к воспалению сердца, это будет официально внесено в список побочных эффектов.
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