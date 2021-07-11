Ракова: В московских домах престарелых стартует повторная вакцинация от COVID

В Москве в домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом у вакцинированных от COVID-19, с 15 июля стартует повторная вакцинация, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что повторная вакцинация от коронавируса в домах престарелых начнется с 15 июля. По ее словам, полгода назад массовая вакцинация «Спутником V» охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей.

«Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом», – рассказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения.