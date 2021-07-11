Собянин заявил, что в Москве преодолены пиковые значения по COVID

Названы главные достижения московского метро за десять лет

Открытие новых станций, удобные поезда, навигация, автоматы по продаже билетов, оплата смартфоном, сопровождение и чат-бот вошли в топ-10 инноваций, которые реализовали в метро Москвы за последнее десятилетие.

В День московского транспорта, 10 июля, представлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро Москвы. Так, например, открытие новых станций и их доступность для жителей города стало одним из главных достижений подземки. За пять лет открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89% москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки, сообщается на сайте мэрии столицы.

Кроме того, в московском метро появились удобные и современные поезда. Более 2300 вагонов с кондиционерами пустили в московском метро с 2016 года. С учетом поставленных ранее уже две трети поездов метро в столице стали комфортными и современными. К концу 2023 года это число вырастет до 80 процентов. Еще один плюс подземки – информационные экраны. Их в вагонах метро установлено более 17 тыс. На них транслируется полезная информация, которая позволяет хорошо провести время в дороге: новости, актуальные изменения в метро и интерактивные викторины.

Вся навигация приведена к единому стилю, стала простой и понятной. При ее разработке были учтены мнения четырех тысяч пассажиров. Появились дублирующие надписи на английском языке, и исчез лишний информационный шум.

Учтены на станциях коронавирусные меры. Установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. Поезда регулярно проходят дезинфекционную обработку.

Московская транспортная карта «Тройка» действует и за пределами столицы. Ей можно расплатиться сразу в восьми регионах России. Еще более 40 регионов заинтересованы в интеграцию карты в свою транспортную систему. Более того, проект по интеграции «Тройки» победил в престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021 в номинации «Самая умная билетная программа».

В метро на кассах добавили современные терминалы. С внедрением технологий время ожидания в очереди сократилось в 3,3 раза. Установлены около 900 терминалов, через которые пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или смартфоном. В столичной подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает людям с различными проблемами со здоровьем пользоваться метро.

Также у метро Москвы есть собственные приложение, и чат-бот. Они помогут построить нужный маршрут и пополнить баланс. А чат-бот еще умеет поддерживать разговор и шутить.