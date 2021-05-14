Российский Красный Крест рассказал о работе в пандемию

В Российском Красном Кресте (РКК) на пресс-конференции, посвященной празднованию 154-летней деятельности организации, подвели итоги работы в пандемию, а также рассказали о помощи пострадавшим в нападении на гимназию в Казани.

«На данный момент собрано более 60 млн рублей пожертвований пострадавшим в Казани. Отчет будет прозрачным. Все данные будут опубликованы на сайте redcross.ru. Средства пойдут на адресную помощь семьям по их потребностям», – передает «ФедералПресс» слова председателя РКК Павла Савчука.

О работе РКК в период пандемии высказался и.о. главы делегации регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдавии Александр Мордовин.

«Мы поддерживаем расширение партнерства, применение новых технологий, в том числе, бизнес-моделей. Что касается пандемии, то хочу сказать, что вызов, с которым столкнулось человечество, подчеркнул, что национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца могут выполнять свою роль. Роль заключается в том, чтобы закрывать пробелы органов госвласти, учреждений здравоохранения, ЧС во время пандемии», – отметил Мордовин.

Об интересном и важном опыте сотрудничества с Российским Красным Крестом в непростом 2020-м рассказали представитель компании «Coca-Cola» Елена Ковалева и руководитель отдела маркетинговых акций торговой сети «Лента» Дарина Старшинова.

«Одной из наших акций 2020 года была благотворительная акция, направленная на борьбу с пандемией. Механика была проста и понятна. Один рубль с продажи наших товаров торговых марок «Лента» был направлен на покупку СИЗ для медицинских учреждений», – сообщила Старшинова.

В завершении встречи Савчук поздравил участников РКК с 154-летием организации, пожелал всем здоровья, счастья и успеха. Также он убежден, что необходимо, чтобы как можно больше людей узнало о Красном Кресте и получило его помощь.

Ранее благотворительная организация Российский Красный Крест открыла счет для сбора пожертвований, которые будут направлены на адресную помощь семьям погибших и пострадавших в Казани.

Российский Красный Крест (РКК) – общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которое объединяет свыше 500 миллионов человек в 181 стране мира. Всю свою деятельность Российский Красный Крест направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.