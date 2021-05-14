США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем Мишустин на встрече с генсеком ООН призвал к отказу от односторонних санкций 14 мая 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости принять меры по отказу от односторонних экономических санкций и протекционизма. «Наряду с защитой жизни и здоровья людей ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении, в том числе, и экономических последствий пандемии. Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы и соответственно предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – сказал он. Мишустин подчеркнул, что это очень важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН, передает РИА «Новости». Он также отметил, что «пандемия коронавирусной инфекции вновь подтвердила большое значение совместных скоординированных действий всех государств-членов организации». «Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину против коронавируса. Мы ее предложили всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцатки», БРИКС и ШОС и предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения», – напомнил глава правительства. В феврале Мишустин заявил, что «с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны». «И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень», – отметил глава российского правительства.

«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах 12 мая 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии. «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР. Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии. «Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев. Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер. Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено. Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев. «Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин. Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно. «Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева. Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Мишустин назвал жадность ряда компаний одной из причин роста цен на продукты 12 мая 2021, 12:14

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2020 год. «Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости». Премьер также напомнил, что для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. «Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет», – указал Мишустин. «Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей», – добавил он. По словам Мишустина, без сдерживания стоимости продуктов пришлось бы обсуждать взрывной рост цен. «Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», – сказал он. Премьер отметил, что пандемия коронавируса усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. При этом низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, и в том числе – повысили стоимость продуктов питания. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе – в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, и прежде всего – на социально значимые товары», – указал председатель правительства. «Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», – подчеркнул Мишустин. Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер по сдерживанию роста цен. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскому правительству удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем, в Кремле считают, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия. Мишустин сообщил о планах массового выпуска МС-21, «Байкал» и Ил-114-300 12 мая 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия планирует начать массовый выпуск самолетов МС-21, «Байкал» и Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. «Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта – среднемагистрального «МС-21», легкомоторных самолетов «Байкал» и регионального «Ил-114-300», – передает РИА «Новости» слова Мишустина. «Будем строить новые ледоколы и суда класса «река-море», – продолжил он. По словам Мишустина, правительство усилит поддержку «вытягивающих» отраслей. «Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых «вытягивающих» отраслей, где одно рабочее место способно создавать 7-8 дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение», – сказал Мишустин. Напомним, в феврале глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году. США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем 13 мая 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем не состоится из-за предложения США перенести ее на более поздний срок. «Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу», – заявили в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе, передает ТАСС. Вашингтон предложил отложить проведение открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем до 18 мая. «США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча 14 мая не поддержит усилия по деэскалации», — говорится в документе. «США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая», – говорится в письме постпредства США председателю СБ. Ранее три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля. В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта. Мишустин заявил о серьезном прорыве в импортозамещении в промышленности 12 мая 2021, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что можно говорить о серьезном прорыве в импортозамещении в обрабатывающей промышленности страны и называет эффективной работу Фонда развития промышленности. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе. «Конечно, есть программа импортозамещения, реализуется она - ну, слово «успешно» – я понимаю, что это с какой стороны посмотреть, но те 60% в обрабатывающей (промышленности) – это серьезный прорыв. Когда начинали, было совсем грустно», – передает ТАСС слова Мишустина. «Фонд развития промышленности на сегодняшний день является очень эффективным инструментом этого развития», – сказал премьер, отметив, что фонд поддержал 100 антиковидных проектов на 30 млрд рублей, а также проекты в области автопрома и сельхозмашиностроения. По его словам, доля отечественной радиоэлектроники на внутреннем рынке на данный момент достигла 22,5%. Мишустин напомнил, что в 2021 году в бюджете на импортозамещения предусмотрено более 330 млрд рублей, на радиоэлектронику – 144 млрд рублей. Напомним, в апреле Минцифры рассказало о наличии в России аналогов Zoom. Мишустин заявил о необходимости легализации апартаментов 12 мая 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Вопрос легализации апартаментов нужно решить, но есть много нюансов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме. Он добавил, что поручит проработать эти вопросы вместе с депутатами. «Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, но здесь очень много нюансов. Мы готовились, обсуждали в том числе и в правительстве эти нюансы. Вопрос сложный, но он требует решения», – передает ТАСС слова Мишустина. Поскольку есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Государственной думы и поручил заняться этим вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Также Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг. «Я считаю, что если просто выделением средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта. Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения. Этот вопрос требует достаточно детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта», – сказал он. Кроме того, Мишустин рассказал, что план расселения из аварийного жилья на территории Российской Федерации выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах. «На сегодняшний день план-график, у нас он есть установленный, мы опережаем. В 2019-2020 годах план расселения из аварийного жилья выполнен более чем на 200%. Мы буквально на днях слушали доклад Хуснуллина (вице-премьера РФ Марата Хуснуллина – прим. ВЗГЛЯД), коллег из министерства строительства, и всего на сегодняшний день у нас расселено уже 186 тыс. человек более чем из 3 млн кв. метров аварийного жилья в целом», – сказал Мишустин. Напомним, в ноябре замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено. Мишустин рассказал о принимаемых мерах по повышению доходов граждан 12 мая 2021, 14:34 Текст: Елизавета Булкина

Правительство делает все необходимое, чтобы доходы россиян соответствовали их потребностям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина в 2020 году. «Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру: у нас рост реальных доходов – это абсолютно точная цифра – плюс 3%», – передает его слова РИА «Новости». «Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%», – добавил Мишустин. По словам главы правительства, следует также учитывать доходы от нелегальной занятости при определении нуждаемости граждан в дополнительной поддержке. «У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей, людей в дополнительной помощи государства. А нелегальная занятость, о которой я также говорю, это тоже очень важный вопрос. Потому что надо учитывать те самые неучтенные доходы при определении нуждаемости по домохозяйству или по семье», – сказал он. Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что россиянам в среднем нужно 173 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. В Кремле прокомментировали слова Мишустина о «жадности» торговых сетей 12 мая 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Кремль исходит из того, что оценку ситуации с ростом цен в России дает правительство, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Совершенно не требуется какая-то точка зрения от Кремля, если есть точка зрения председателя правительства», – сказал Песков, комментируя ситуацию с ростом цен, оценку которой в ходе отчета в Госдуме дал премьер-министр Михаил Мишустин. Пресс-секретарь президента также обратил внимание на позицию Владимира Путина, что «принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер», передает ТАСС. В ходе выступления в Госдуме в среду Мишустин одной из причин роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. Мишустин заявил о начале создания в России мощного «санитарного щита» 12 мая 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – сказал он, передает РИА «Новости». «Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», – добавил он. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы. Также премьер заявил, что правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. «Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база», – сказал он. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Мишустин заявил о невозможности постоянно жить в режиме амнистии капитала 12 мая 2021, 15:20 Текст: Елизавета Булкина

Было принято уже достаточно законов в сфере амнистии капитала, невозможно постоянно жить в таком состоянии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «В этом смысле то количество предложений и законов, которые были приняты в том числе Государственной Думой для амнистирования, для того, чтобы добровольно декларировать, было достаточно. Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии, нужно иметь ответственность в том числе и за неуплату налогов, либо за те самые агрессивные схемы», – передает его слова РИА «Новости». Мишустин добавил, что предоставлено достаточно информации для того, чтобы люди возвращали средства в Россию. Также многое сделано, чтобы специальные административные районы и возможности российской юрисдикции «были не хуже, а зачастую лучше, чем те же самые возможности для наших бизнесменов для низконалоговых юрисдикций». «Амнистия у нас была несколько лет, почти три с лишним года. Мы же предлагали добровольное декларирование всем, кто заработал, для того, чтобы перевести соответствующие средства в Россию. Сколько раз об этом президент говорил - вы помните все яркие цитаты руководителя государства о том, что нужно быть крайне аккуратными к своему капиталу, который так или иначе многие из наших бизнесменов хранили за рубежом», – сказал глава правительства. По его словам, сроки этой амнистии прошли, были достигнуты неплохие результаты. «Но видно, кому-то хочется повторить те ошибки, которые были в том числе у бизнесменов, чьи огромные доходы застряли на Кипре», – заявил он. Между тем Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за границу. «Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса», – заявил он, подчеркнув, что вместе с тем важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. «Здесь должен быть баланс», – пояснил премьер. На сегодняшний день ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов. Мишустин добавил, что в тех регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест. Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин заявил, что российское правительство и объединения бизнесменов должны следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей. Кремль назвал источник цифр Путина и Мишустина по вакцинированным 12 мая 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Все данные по прививкам дает правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, верны, число сделавших вакцину растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, сознательность наших граждан растет. Поэтому цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пояснившего расхождение в цифрах по вакцинации, озвученных президентом и премьером. Он добавил, что с учетом масштабов страны невозможно получать цифры по количеству вакцинированных «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать». «Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», – пояснил Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли речь идти отдельно о тех, кто получил только первую дозу вакцины, или обе, Песков отметил, что противоречий в этих цифрах искать не стоит. «Если делается укол вакцины, то человек привит. Он может быть привитым первой дозой или быть привитым двумя дозами. Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», – подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, куда обращаться за данными о том, сколько россиян получили первую прививку от коронавируса и обе, Песков отметил, что лучше обращаться к первоисточнику. «Потому что даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство», – добавил Песков. Свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент озвучил, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса. Правительство выделит на детский туристический кешбэк 5 млрд рублей 13 мая 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров. Как напомнил премьер, в послании парламенту президент Владимир Путин подчеркнул, что «особое внимание необходимо уделять сохранению здоровья детей». «В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха», – заметил Мишустин, передает ТАСС. Премьер также сообщил, что правительство в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании. «Сегодня также обсудим новые меры поддержки туроператоров. В связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами. Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 миллиард рублей для компенсации их затрат», – сказал Мишустин. Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня. Три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля 13 мая 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники. Предполагаемое открытое заседание будет проходить с участием израильской и палестинской сторон. На этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу, передает РИА «Новости». Ранее источник в ООН заявил, что США единственные блокируют принятие в СБ ООН заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Мишустин вспомнил о работе грузчиком в молодости 12 мая 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости. «В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме. Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей 12 мая 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС. По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он. Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер. Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме. Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.