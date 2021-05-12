Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани

Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.

По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.

Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.

Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.

«Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

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