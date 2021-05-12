Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани

Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».

Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.

Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.