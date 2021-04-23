В Польше нашли обручальное кольцо дочери князя Владимира

Ученым в Польше удалось найти подтверждение того, что обнаруженное археологами в конце 2020 года обручальное кольцо с надписью «Господи, помоги своей служанке Марии» принадлежало дочери новгородского и киевского князя Владимира Святого (956 – 1015) Марии Добронеге (1011 – 1087), сообщил профессор Адриан Юсупович из Института истории Польской академии наук в Варшаве.

Юсупович заявил, что «с 90% вероятностью можно сказать, что обручальное кольцо принадлежало Марии Добронеге – дочери Владимира Великого (Святого)», передает ТАСС.

Находка была сделана в декабре на кукурузном поле в местности Слушкув возле города Калиш на западе республики. Вместе с кольцом также нашли серебряные монеты.

«Найденные монеты датируются самое позднее началом XII века. Если говорить о княжнах, которые могли носить перстень, то потенциальных кандидаток было две – Мария Добронега и жена Петра Власта Мария», – сказал ученый.

По его словам, вероятнее всего кольцо принадлежало Марии Добронеге, так как она «довольно долго жила – умерла только под конец XI века».

«Драгоценности Мария могла передать своему родственнику, внуку Збигневу (1070 – 1112). В 1106 году ему пришлось покинуть страну. В ходе побега в северо-восточном направлении на его трассе был Слушкув, где он просто закопал сокровища, чтобы не вести с собой», – отметил он.

Позднее, как пояснил профессор, Збигнев окончательно проиграл борьбу за власть своему брату – князю Польши Болеславу III Кривоустому (1086 – 1138), лишившись доступа к землям, где спрятал клад.

По другой версии, владелицей сокровищ могла быть княжна Мария, которая, предположительно, была дочерью Великого князя Киевского Святополка Изяславича (1069 – 1071).

Однако, по мнению Юсуповича, это маловероятно, так как тогда нужно было бы признать, что обручальное кольцо было подарено ей к свадьбе от мужа – польского воеводы Петра Власта, «а свадьба была в 1120-е годы, а ни одна из монет таким поздним сроком не датируется».

«Поэтому наиболее правдоподобная версия – Мария Добронега, сестра Ярослава Мудрого», –резюмировал он.

Отмечается, что сокровища нашли случайно: археологи прибыли в эти места в связи с планами издать монографию, посвященную событиям в Слушкуве в 1935 году – тогда нашли самый большой в мире склад динаров крестоносцев и вообще самый большой в Польше клад монет.

Ученым предстояло только сделать несколько снимков тех мест, где была совершена историческая находка, однако они решили провести дополнительные исследования.

В данный момент ведутся работы по консервации находок: «Надеюсь, к осени они завершатся и начнутся раскопки, которые окончательно подтвердят наши гипотезы».

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