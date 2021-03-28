Шестилетний британец случайно нашел окаменелость палеозойской эры

В Британии шестилетий ребенок случайно нашел во дворе своего дома окаменелость, возраст которой составляет 251-500 млн лет, что соответствует палеозойской эре, пишет газета Guardian.

Мальчик искал на заднем дворе червяков и другие вещи, когда наткнулся на «камень, который выглядел немного как рог». Впоследствии, как он сказал, оказалось, что «это кусок коралла, который называется роговым кораллом», передает РИА «Новости».

Установил принадлежность окаменелости к группе кораллов отец ребенка, которому помогла группа в Facebook. По его словам, вероятнее всего, его сын нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251-488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда эта территория находилась под водой.

Как отмечает издание, мальчик и отец намерены сообщить о своей находке в музей геологии Бирмингемского университета.

Ранее фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности были обнаружены израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, также были найдены монеты, скелет ребенка, захороненного 6 тыс. лет назад, и корзина, плетеная из растительных материалов примерно 10,5 тыс. лет назад.