Джазмен из Санкт-Петербурга лишился работы из-за травли сторонниками Навального

Джазовый гитарист Артем Крикунов из Санкт-Петербурга, сообщивший в полицию о подозрительной группе координаторов незаконной акции 23 января в парадной дома на набережной Грибоедова, лишился работы.

На рассказ об этом случае, опубликованный на странице музыканта в Facebook, обратили внимание активисты и разместили в тематических группах ссылку на пост и все аккаунты Артема в соцсетях. Когда команда «фас» была дана, у гитариста просто не оставалось шансов. Сообщения с нелестными эпитетами «стукач», «доносчик» и «предатель» полились на него нескончаемым потоком. Более агрессивные пользователи начали угрожать ему расправой. Чтобы прекратить травлю, молодой человек удалил пост и написал, что это было шуткой, сообщает Life.

Сообщается также, что Артема и его джаз-банд уволили из клуба Kuznya House с формулировкой «мы против политики в любом ее проявлении». Оказалось, что рестораном напрямую и через британское юридическое лицо владеет известный в Петербурге адвокат и инвестор французского происхождения Александр Гарез.

«Я не вижу никакого проявления политики в своих действиях. Наоборот, я вижу проявление политических репрессий со стороны руководства», ­– рассказал музыкант Life.

Напомним, что из-за нарушений условий испытательного срока Алексея Навального ещё в декабре 2020-го объявили в федеральный розыск, а 17 января его задержали, на следующий день арестовали на 30 суток. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные акции протеста.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.