Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев

Блогер Алексей Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему Симоновским судом Москвы 3,5 лет по делу «Ив Роше» с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом.

«Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», – объявила судья Наталья Репникова, передает РИА «Новости».

Блогеру зачли десять месяцев домашнего ареста, который он провел с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В связи с этим, Навальный проведет в колонии не 3 года и 6 месяцев, а два года и восемь месяцев. Исчисление срока отбывания начинается с момента зего задержания - 17 января. Ориентировочно блогер, если не произойдет досрочного освобождения, выйдет на свободу в середине сентября 2023 года.

Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью.

Кроме того, Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщают «Вести».

Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.