Россия показала рост несырьевого неэнергетического экспорта

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и составил 161,3 млрд долларов, сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 млрд долларов) и 2019 (155,1 млрд долларов) годах», – передает ТАСС слова Никишиной.

По данным РЭЦ, основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (поставки выросли более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (более чем на 600 млн). В РЭЦ напомнили, что в 2020 году аграрии России собрали второй по объему в истории страны урожай зерна в размере 133 млн тонн. При этом из-за пандемии, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием, что также дало возможность для увеличения экспорта из страны.

Еще одним ключевым сегментом стал экспорт полиэтилена, показавший прирост на 449 млн долларов по сравнению с 2019 годом. В РЭЦ отметили, что пандемия коронавируса повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства и медицинскую аппаратуру, которые также поставляли российские производители.

Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай (16,369 млрд долларов), Казахстан (12,284 млрд долларов), Белоруссию (9,368 млрд долларов), Турцию (8,148 млрд долларов) и Нидерланды (6,237 млрд долларов).

По данным РЭЦ, России также удалось достигнуть максимального показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту в декабре 2020 года – он составил 18,8 млрд долларов, что является абсолютным месячным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года – 17,9 млрд долларов.

В организации напомнили, что, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», национальной целью развития экспортной конкурентоспособности является достижение к 2030 году 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении.

В декабре глава российского правительства Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России – 2020» напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Для этого был скорректирован нацпроект «Международная кооперация и экспорт» – теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.