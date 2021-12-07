Пострадавшие в ДТП с участием Собчак рассказали о жизни после трагедии

Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с Ксенией Собчак, и выжившая пассажирка пострадавшего автомобиля Оксана Садовник рассказали, как они живут после резонансной аварии.

Антон Тарасов, бывший супруг погибшей Екатерины Тарасовой, рассказал, что пока не ознакомился с материалами дела о ДТП, в суды ни на кого не подавал, а с Собчак не связывался и ничего не требовал, передает канал «360».

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что мужчина потребовал у телеведущей компенсацию в размере 2 млн долларов. Он объяснил, что разговор, в котором фигурировала такая сумма, был не с Собчак, а с ее адвокатом, и проходил он в формате беседы, а не требования. По словам Тарасова, адвокат ведущей поинтересовался, какая сумма удовлетворила бы его в качестве компенсации.

«Мне терять было уже нечего, как вы понимаете, я сказал так: «Ты возьми калькулятор и прикинь, сколько составят расходы для достойной жизни ребенка до окончания образования», – сказал мужчина.

Под словом «достойное» он имел в виду «то образование, которое они сами своим детям дают». Навскидку у него получилось 2 млн долларов. При этом мужчина уверен, что эта сумма щадящая, а сама Собчак на своего ребенка потратит «далеко не меньше».

«Я то понимаю, что толку от этого никакого не будет, и если и рассчитывать на компенсацию, то по закону», – отметил Тарасов.

Мужчина добавил, что намерен сосредоточить все свои усилия на воспитании детей и дождаться суда. В реальности, по его словам, пострадавших очень много: бабушка погибшей Екатерины находится при смерти, также можно представить состояние матери погибшей, брата, отца и дочки.

Он также призвал разделять понятия компенсации и помощи. Мужчина отметил, что сейчас в семье очень тяжелая обстановка, но они справляются.

При этом компенсация на обучение ребенка, по его словам, вещь вполне логичная, но смысла говорить об этом мужчина не видит – «сколько суд присудит, такой она и будет», считает Тарасов.

Пострадавшая Оксана Садовник рассказала, что старается поправиться после полученных многочисленных травм и перенесенных операций. Она не считает виновницей происшествия Собчак и не держит на телеведущую зла.

Женщина рассказала, что помощница Собчак связывалась с ее мужем, когда она находилась в коме, и предлагала помощь: найти хорошего врача и няню сыну.

«Не оставила (сторона Собчак) мою семью без помощи, просто мой муж отказался от этой помощи, поскольку получил помощь от друзей и близких», – отметила пострадавшая.

По ее словам, она получала хорошее лечение. Садовник также добавила, что разговаривала с помощницей Собчак. Никаких денег при этом она просить не собирается, ей во всем помог муж. Девушку перевезли из Сочи в Москву.

«А Собчак ни в чем не виновата, я считаю. Ее вины нет», – отметила Садовник. По ее словам, виновником ДТП является водитель автомобиля, в котором передвигалась телеведущая. Девушка призналась, что пожизненно лишила бы его водительских прав. «Он сломал меня внутри и снаружи», – добавила она.

Садовник считает, что осталась жива благодаря очевидцу по имени Руслан, который был на месте ДТП и до приезда скорой помощи аккуратно повернул ее голову набок, чтобы девушка могла дышать. Она отметила, что ни сам водитель, ни члены его семьи не связывались с ней.

Кроме того, после аварии Садовник почти два месяца не видела своего ребенка и до сих пор к ней приходит соседка, которая отводит мальчика в садик и забирает, водит на занятия, помогает покормить. Муж много работает, и с ней сидеть некому, женщина одна, но уже может самостоятельно делать некоторые вещи.

После выписки у Садовник еще остались проблемы из-за полученных в ДТП травм, и ей предстоит лечение. Также девушка сейчас работает с психологом. При этом саму аварию она не помнит.

Самое страшное, по ее словам, – это осознавать, что ее сын был столько времени без нее.

Напомним, в октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной.

В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ведущая сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что она никак не пострадала.

После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.