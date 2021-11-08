Риэлтор спрогнозировал изменение цен на недвижимость в Ватутинках из-за драки

Громкие преступления вроде драки в Ватутинках вызывают рост предложений недвижимости в данном районе. Однако эти инциденты скоро забываются, а спрос спрос на недорогие квартиры есть всегда, рассказал газете ВЗГЛЯД риэлтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

В Москве в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину. Уголовное дело сначала было возбуждено по статье о хулиганстве, однако по требованию главы СК Александра Бастрыкина оно переквалифицировано на дело о покушении на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта. После инцидента жители Ватутинов отметили, что на рынке недвижимости в данном районе появилось больше предложений по продаже или сдаче квартир.

«В Москве в принципе регулярно где-то происходят подобные инциденты. Недавно, например, в Отрадном был, просто они не так часто и широко освещаются. Знаю, что рост предложений недвижимости на продажу есть не только в Новых Ватутинках, но и в районе Фуд Сити, потому что там тоже недавно был инцидент – мигранты изнасиловали девушку», – рассказывает Бендриков.

Он отмечает, что такие изменения на рынке связаны с тем, что после какого-то громкого инцидента, люди начинают бояться и хотят переехать. Поэтому они выставляют на продажу недвижимость в том или ином районе. Однако такая реакция продолжается, как правило, не более двух месяцев: подобные инциденты, по словам собеседника, достаточно быстро забываются. Тем более, что цены на недвижимость в Новой Москве более доступные, поэтому есть спрос и продажи там происходят постоянно.

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«Я регулярно мониторю предложения по Новой Москве, вариантов действительно много. Какого-то существенного роста в Новых Ватутинках за последние дни я, честно говоря, не заметил, но инциденты такие действительно часто влияют на количество предложений. На цене такие случаи вообще никак не отражаются, причем ни на аренде, ни на стоимости квадратного метра», – говорит риэлтор.

Кроме того, специалист отметил, что по его прогнозу, до конца этого года вообще не ожидается снижения цен на недвижимость, поскольку ставки по ипотеке стали выше. Более того, он предположил, что в ближайшее стоимость ипотеки может еще больше вырасти, а значит купить квартиру станет еще сложнее.