Франция призвала Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Минск – прим. ВЗГЛЯД) – дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

Кроме того, в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.