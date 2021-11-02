Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями

Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи

«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся

«Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, – уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».

По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».

Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить», – считает законодатель.

Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.

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Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».

«В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов – несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать», – полагает Вассерман.

Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.

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