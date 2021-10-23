Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19

Во время массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Китае сделали более 2,24 млрд прививок от этого заболевания, сообщил госкомитет страны по вопросам гигиены и здравоохранения.

На 22 октября в стране было сделано 2 млрд 243 млн 18 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского комитета.

При этом население Китая составляет 1,41 млрд человек.

В пятницу сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19.

Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.