Байден оставил без ответа вопросы о сближении России и Турции

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.

Во время совместного фотографирования двух президентов, которое транслировал телеканал CNN, со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после ее повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров, передает радио Sputnik.

Журналист CNN Кевин Липтэк в Twitter сообщил, что американский лидер перед началом беседы с Эрдоганом сказал, что планирует «провести хороший разговор».

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, в ней также принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По информации турецкого телеканала NTV, стороны планируют обсудить покупку Турцией самолетов F-16 и отношения Анкары и Вашингтона в сфере обороны.

В Белом доме заявили, что Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400, передает ТАСС.

В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом на климатической конференции в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35.