Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту

Сериал на корейском языке о смертельно опасном турнире взрослых, играющих в детские игры в надежде выиграть большой денежный приз, запустил собственную криптовалюту Squid, сообщает CNBC.

На старте Squid стоил 2,22 долларов, а рыночная стоимость токена превышала 174 млн долларов, передает «Интерфакс».

Токен Squid, то есть «Кальмар», выпущен как эксклюзивная монета для игры по мотивам сериала «Игра в кальмара». В ноябре на платформе начнется онлайн-соревнование с шестью раундами (как в сериале). Предпродажи токенов стартовали 20 октября.

Однако CoinMarketCap сообщил, что пользователи не могут продать этот токен на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap. Причина этого пока непонятна.

Как сообщил CNBC, Созданная по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» криптовалюта SQUID выросла в стоимости за сутки в 25 раз (на 2400%).

По его информации, капитализация проекта превысила 174 млн долларов. Согласно белой книге, посвященной криптовалюте, ее предварительная продажа началась 20 октября, на одной из площадок она была размещена 21 октября. В пятницу (11:00 мск), по данным площадки CoinMarketCap, SQUID оценивался в 3,6 долларов за единицу, передает ТАСС.

SQUID («кальмар») – одна из криптовалют, основанных на явлениях поп-культуры, «продемонстрировавших резкий рост без видимых причин, за исключением хорошей узнаваемости», указывает телеканал. В качестве похожих примеров можно привести криптовалюты Shiba inu, Dogecoin, вдохновленные соответствующим интернет-мемом.

«Примечательно, что множество подобных криптовалют быстро привлекают интерес инвесторов, что ведет к дико завышенным оценкам [стоимости]. Наивные индивидуальные инвесторы, попавшие в подобное спекулятивное безумие, могут столкнуться с риском серьезных финансовых потерь», – приводит вещательная корпорация Би-би-си мнение экономиста из Корнеллского университета Эсвара Прасада.

CNBC предупреждает, что часть владельцев криптовалюты по «Игре в кальмара» столкнулась с невозможностью продать ее на площадке. Предположительно, это связано с антидемпинговыми ограничениями разработчиков, о которых написано в белой книге, считает телеканал.



Еще одна отличительная черта данного проекта – возможность использовать криптовалюту для участия в онлайн-играх по мотивам сериала. За участие в каждом раунде нужно заплатить криптовалютой, победителей ждет приз. Телеканал указывает, что вступительный взнос за последний раунд в четверг оценивался примерно в 33450 долларов. Организаторы оставят себе 10% всех вступительных взносов.

Напомним, почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время опроса ВЦИОМ.