Инициатор создания платформы психологической помощи школьникам объяснила принципы ее работы

«Дети замыкаются в себе, что потом выливается и в депрессии, и в расстройства, и в испорченные отношения. А в данном случае у них будет возможность анонимно подключиться к платформе и пообщаться с психологом», - заявила газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Именно она выступила с инициативой создания такой платформы в ходе августовской встречи главы государства по видеосвязи с представителями общественности.

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи детям и их родителям или опекунам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Очень важно, что президент в преддверии Госсовета встретился с общественностью и выслушал те темы, которые на сегодняшний день являются очень важными. То, что это переросло в поручение, не может не радовать. Я знаю, что Министерство просвещения уже приступило к разработке этой концепции, и оно достаточно открыто взаимодействует с Общественной палатой. Поэтому мы со своей стороны будем максимально включены в работу для того, чтобы внести свой вклад», – отмечает директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», президент и основатель АНО «Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без опасности», член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре. Она подчеркивает, что члены ОП заинтересованы, чтобы платформа успешно заработала, а у всех родителей и детей был доступ к психологической помощи, когда она необходима.

В первую очередь, продолжает эксперт, данная платформа поможет решить ряд проблем подростков, которые стесняются прийти к своим родителям и педагогам с вопросами, которые касаются личной жизни, сложных ситуаций, в которые они попали.

«Дети замыкаются в себе, что потом выливается и в депрессии, и в расстройства, и в испорченные отношения. А в данном случае у них будет возможность анонимно подключиться к платформе, пообщаться с психологом, который сможет их проконсультировать. В принципе, в рамках доверительных отношений это общение может перейти и в очное. Мне кажется, что здесь замечательный потенциальный подход в анонимности», – считает собеседник.



Платформа позволит решить еще одну очень важную проблему – нехватку детских психологов, отмечает член Общественной палаты. По ее словам, бывают ситуации, когда школа не может нанять квалифицированных специалистов – в некоторых городах их просто нет. А при помощи онлайн-платформы дети или родители легко смогут получить консультацию по интернету. Привлекать к этой работе планируется аккредитованных в Министерстве просвещения психологов.

«Есть еще, как мне кажется, очень важная история, связанная с взаимоотношениями между детьми и родителями. Дело в том, что иногда родители оказываются в ситуации, когда они объективно хотят помочь ребенку, но просто не знают как: не всегда удается найти общий язык, а также не по всем вопросам они сами компетентны. Поэтому здесь и родители смогут подключиться и получить совет. Кроме того, родителям иногда удобнее сказать: «Я не могу тебе помочь, но давай обратимся к психологу, пообщаемся вместе». Получается очень хороший залог и в выстраивании взаимоотношений между детьми и взрослыми, что является важной составляющей в воспитании», – объясняет Агре.

Предполагается, что общение психологов с родителями и детьми будет осуществляться в разных вариантах: как письменно в режиме онлайн, когда консультации проходят в чате, так и по видео- или аудиосвязи, поясняет член ОП. Все будет зависеть от желания родителей и детей: есть те, кто захочет остаться анонимным, а это сразу исключает видеозвонки. А есть те, кто готов сразу к очному общению. Современные технологии позволяют осуществить любой из этих способов общения с психологом.

«Разработана эта платформа может быть в разных форматах: в виде некого интернет-сайта, на который человек может зайти через свои соцсети, либо анонимно, или сделана в виде качественного приложения. Опции, которые связаны с подходом, могут быть очень разными. Я думаю, что на первом этапе та концепция, которая будет разработана, обязательно будет вынесена и на площадку Общественной палаты, где это можно будет обсудить», – рассказывает собеседница.

Она подчеркивает, что в последнее время Министерство просвещения России все свои программы и инициативы достаточно серьезно апробирует. Поэтому запуск программы сначала будет осуществлен в тестовом режиме. Затем будет проведена всеобщая оценка, что позволит в итоге скорректировать эффективность и удобство платформы.

«Любая интернет-платформа, которой мы пользуемся, имеет постоянное обновление, поэтому я думаю, что здесь важно запустить сначала какую-то базовую версию, а затем расширять ее уже по запросу и пониманию того, что дает наибольшую эффективность», – резюмировала Агре.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии. Колумнист газеты ВЗГЛЯД Марина Ахметова писала о том, как эта трагедия обнажила проблему школьных психологов.