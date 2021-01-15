Москвичка хранила дома скелет умершего десять лет назад мужчины

Мумифицированное тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено в квартире на Энергетической улице в Москве, он скончался более десяти лет назад, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Улица Энергетическая, обнаружен мумифицированный труп мужчины 1988 года рождения. Давность наступления смерти более 10 лет назад», – сообщил источник РИА «Новости».

Признаков насильственной смерти на теле нет, собственницей квартиры является 63-летняя женщина, уточнил источник, добавив, что по факту нахождения тела проводится проверка.

Напомним, в августе 2019 года в столичном СК сообщили, что на территории детского сада в Москве нашли скелет человека, по этому факту проводится доследственная проверка.