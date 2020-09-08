Соловьев: Ефремов не раскаялся

«Если бы Ефремов сразу раскаялся и вел себя иначе – приговор был бы другим», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение Пресненского суда Москвы приговорить актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

«Я не понял часть приговора, где было сказано, что Ефремов раскаялся. Никакого раскаяния и близко не было, – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. – Для него просили 11 лет, а дали восемь. Я думаю, это справедливо, так как он не пытался скрыться с места преступления. Но посмотрим, как еще будет развиваться расследование дела о наркотиках, о котором тоже нельзя забывать».

«Я думаю, что если бы Ефремов сразу раскаялся и вел себя иначе, то приговор был бы другим. Так что он может поблагодарить адвоката Пашаева как за дополнительные годы приговора, так и за полностью уничтоженную репутацию», – отметил собеседник.

«Далее будет обжалование приговора – это работа адвокатов. Но учитывая удивительные навыки юристов Ефремова, в результате обжалования он может получить еще больший срок. Обычно сроки не увеличивают, но эти адвокаты, как мы убедились, могут многое», – не без сарказма заключил Владимир Соловьев.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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