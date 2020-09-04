Один из задержанных ФСБ за подготовку убийств планировал теракт в школе 1 сентября

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Один из задержанных ФСБ за подготовку убийств планировал теракт в школе 1 сентября

    4 сентября 2020, 11:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один из молодых людей, задержанных за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября, следует из видео, распространенного Центром общественных связей ФСБ.

    На кадрах показана переписка одного из задержанных.

    «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу 100 хочу убить», – передает ТАСС сообщение молодого человека. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме.

    Ранее в пятницу сообщалось, что ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и некоторых других людных местах.


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