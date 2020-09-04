ФСБ пресекла массовые убийства в нескольких регионах

ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и некоторых других людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В сообщении ведомства указано, что «в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», передает РИА «Новости».

При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из соцсетей.

Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. Также у них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места.

Дома у задержанных обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

О мотивах задержанных не сообщается. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, не уточняется. Их возраст также не известен.

Ранее ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.